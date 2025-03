Amber Rose, expareja de Kanye West, explica por qué el rapero obliga a sus novias a ir desnudas

Desde que comenzó a salir con Kanye West en 2022, Bianca Censori ha protagonizado un gran número de posados en los que deja poco a la imaginación.

La arquitecta australiana se ha convertido en una musa del desnudo, pero las dudas sobre si lo hacía de manera voluntaria o no se dispararon tras su polémica aparición en los Premios Grammy el pasado mes de febrero.

Solo una malla trasparente cubría su cuerpo y el rapero posaba orgulloso a su lado. Rápidamente, las voces apuntaron a dinámicas de poder peligrosas que ahora confirma Amber Rose, que fue su pareja entre 2008 y 2010.

Bianca Censori y Kanye West en los Premios Grammy 2025 | Getty

Durante esos dos años, la modelo cumplió los que caprichos del que era su pareja, y con estos antecedentes da por hecho que a Bianca Censori le está pasando lo mismo. "Estoy segura que Kanye la viste así. Sí, hizo lo mismo conmigo y con Kim. Así es él", asegura en el podcast Club Shay Shay, citando también a la que fue su mujer durante seis años.

"Quiere que los hombres babeen por su mujer"

A su juicio, la motivación de Kanye es conseguir que su mujer se convierta en un objeto de deseo para cualquier hombre que se encuentre con ellos. "Quiere que otros hombres deseen a su mujer. Eso es lo que le gusta. Le gusta que los hombres babeen por su mujer. Quiere que todos sus amigos quieran estar con su novia. Quiere que todo el mundo, cuando entre en una habitación, su novia o su mujer sea la más deseada", comenta.

Pocos días después de los Grammy, Ye alardeaba de que el nombre de su mujer, Bianca Censori, había sido uno de los términos más buscados en Google durante esa noche.

La joven recuerda una dolorosa ocasión en la que no le quedó más remedio que complacer a su expareja y lucir un vestido trasparente a pesar de haberse negado. "Lloré. Recuerdo que lloré. Estaba en Italia, París o algo así, y recuerdo que lloré y discutí con él, diciéndole: 'No quiero usar esta mierda, no quiero llevarlo'", afirma. Para el rapero, oponerse no era una opción. "No lo entiendes, es moda, soy un genio", respondió.

Kanye West y Amber Rose | Getty

Echando la vista atrás, Rose asegura que cuando no iba con él prefería no utilizar ropa ajustada o transparente. En cambio, cuando iban en pareja, cedía sus preferencias. "Era joven. Cuando eres tan joven, es como 'vale, me estás comprando estas cosas, me veo guapa y genial'. Pero si miras mis fotos de cuando salía con Kanye y estoy sola, llevo toda su ropa. Llevo vaqueros anchos, una camiseta y una chaqueta grande. Asaltaba su armario cuando él no estaba en casa porque odiaba vestirme como una puta", rememora.