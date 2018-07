Zara rompe esquemas con su nueva campaña con modelos de más de 40 años

Bajo el nombre Timeless nace la nueva campaña que ha lanzado Zara, empresa perteneciente al gigante Inditex. Las tres modelos protagonistas de su nuevo editorial son Malgosia Bela, Yasmin Warsame y Kristina de Coninck, mujeres guapísimas que superan los 40 años. Luciendo las prendas que presenta la marca esta temporada, las modelos hablan sobre lo que supone para ellas el concepto 'timeless', que significa eterno, y sobre el paso del tiempo.

"Me produce muchísimo interés cómo la gente vestía en las películas antiguas, las faldas largas, las blusas románticas. Todo. Recuerdo que un día, hace poco, me vestí igual que mi uniforme del colegio, falda azul y camisa blanca, y me sentí tan bien...", cuenta Kristina de Coninck, de 53 años.

Las modelos no temen al paso del tiempo e incluso aseguran que se sienten mejor ahora que cuando eran más jóvenes. "Me prefiero mucho más ahora que hace 10 o 20 años. Obviamente sería ideal no envejecer pero mentalmente todo mejora con el paso del tiempo. Así que sí, es una paradoja: ganas confianza mientras envejeces. Pero... Como que me gusta"., confiesa Malgosia Bela, de 40 años.

También hablan sobre la experiencia que vas adquiriendo según pasan los años, no solo en el terreno profesional, también en el personal. "Viajar, sólo por el hecho de viajar, te transforma y cambia completamente. Todo el mundo debería viajar, la experiencia de estar con otras personas, culturas, situaciones y entornos. Te cambia muy sutilmente, puedes no percibirlo, pero te mejora y hace crecer", explica Yasmin Warsame, de 41 años.