El tercer álbum de Alesha Dixon, 'The entertainer', se pondrá a la venta el 23 de noviembre

El single adelanto de Alesha Dixon, Drummer Boy, se ha estrenado hace apenas unos días y se podrá adquirir a partir de la semana que viene en todas las plataformas digitales.

"Cuando escuchas los tambores tu cuerpo se pone en movimiento" explica Dixon de su primer sencillo. El videoclip con todos esos arreglos del metal es muy bailable. Además, Drummer Boy también contiene ese aire militar que aún lo hace más movido e inquieto.

Alesha Dixon está muy ilusionada con el single de presentación de su nuevo disco. Tanto es así que considera que Drummer Boy es "una canción perfecta" para dar a conocer su próximo trabajo. De ésta ha llegado a decir que "otorga poderes y sitúa a las mujeres en lo más alto". ¿Pensáis lo mismo?

Este tema es lo primero que escuchamos de lo nuevo de Alesha Dixon, está escrito y producido por Shamrock y Nate Walka. Los dos cuentan con un gran reconocimiento internacional. Todo apunta a que podría convertirse en éxito de las radiofórmulas, como ya pasó con The boy does nothing o Let's get excited.

The entertainer es el tercer álbum de Alesha Dixon y se está grabando en Estados Unidos. Para que llegue a nuestro país nos hará falta un poco de paciencia, pues está previsto para el 23 de noviembre.