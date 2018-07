‘Hijueputa más’, la nueva genialidad de Netflix para promocionar Narcos

BASADA EN LA CANCIÓN DE 'LA HORA CHANANTE'

Los creativos de Netflix, a pesar de las polémicas (ya sean buscadas o no), no dejan de demostrarnos que son unos genios. Con campañas urbanas que rompen cualquier norma no escrita, y anuncios con estrellas y personajes de toda índole para promocionar sus series, ahora se han propuesto “tocar la patata” de los millenials rescatando uno de los momentos que más risas nos produjo la siempre recordada serie La Hora Chanante, ¡hace ya 15 años!