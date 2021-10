15 películas de terror... ¡para pasar un Halloween de miedo!

Si te apetece un plan de película para este 31 de octubre, pero aún no sabes qué película ver, tenemos la solución. Asesinos despiadados, brujas, adolescentes que contactan con seres maléficos y otros personajes que te quitarán el sueño... Aquí van 15 películas para pasar un Halloween de miedo.

NO APAGUES LA LUZ

Aunque muchos relacionan Halloween con fiesta y diversión, no a todo el mundo le gusta celebrarla fuera de casa. Si perteneces al club de los más cinéfilos, este artículo es para ti.

En Europa FM hemos preparado una selección de 15 película para pasar una noche de miedo. Prepara el cojín para poder atrincherarte tras él y disfruta de esta sucesión de sustos.

'Verónica'

Dirigida por Paco Plaza y protagonizada por Sandra Escacena, Verónica refleja un suceso ocurrido en el barrio madrileño de Vallecas en los años 90.

Verónica es una adolescente que, tras haber jugado a la ouija, comienza a sentir presencias que suponen una amenaza para su vida y la de sus amigas. ¿Conseguirán librarse del origen del mal?

Dónde verla: Filmin, Netflix.

'La maldición de las Brujas'

¿Quién ha dicho que las brujas no existen? ¡Pues claro que existen! Se disfrazan de mujeres normales, pero en realidad, son calvas, sus ojos son de color violeta y ¡no tienen dedos en los pies!

De vacaciones, el protagonista de la película, Luke, y su abuela, coinciden en el hotel con la reunión anual de brujas de Inglaterra, y especialmente, con la visita de la poderosa Gran Bruja, cuyo objetivo es acabar con todos los niños.

Dónde verla: Apple TV

'Eli'

¡Un niño más una casa encantada es la fórmula perfecta para obtener un resultado verdaderamente aterrador!

Eli, protagonizado por Charlie Shotwell, cuenta la historia de un chico que sufre una grave enfermedad autoinmune. Cuando se traslada a una mansión junto a sus padres, empieza a tener visiones terroríficas

Dónde verla: Netflix

'La Influencia'

La Influencia, protagonizada por Manuela Vellés y Maggie Civantos, cuenta la historia de una joven que regresa con su familia al lugar donde vivía cuando era pequeña. Para sorpresa de la chica, cuando llega a su antiguo hogar, se encuentra con la presencia de la matriarca, una mujer que generará una obsesión loca en la pequeña de la casa. ¿Conseguirá recuperar la cordura?

Dónde verla: Netflix

'La Calle del Terror'

¿Tienes un buen acompañante al lado? ¡Para esta trilogía lo vas a necesitar!

En la primera parte, conocemos a un par de amigos que deben frenar una fuerza del pasado dispuesta a acabar con la vida de todos. La segunda película te traslada a un campamento ubicado justo en el mismo lugar donde veranean otros jóvenes que seguirán siendo acosados por ese espectro. Finalmente, el desenlace de la saga desvela el origen que está relacionado con la maldición de una tal Sarah Fier. Si quieres saber quién es esta misteriosa chica… ¡tendrás que llegar hasta el final! ¿Serás capaz?

Dónde verla: Netflix

Los Gremlins

Si quieres ver una película para Halloween, pero no eres del todo fan del terror ¡Esta es la tuya!

Los Gremlins te ayudan a romper el hielo e iniciarte en esto de los sustos, las criaturas malévolas y los misterios. ¡Pero cuidado! Que su dulce y adorable rostro no te engañe. Si les das de comer después de medianoche y entran en contacto con el agua…¡Pueden convertirse en criaturas verdaderamente aterradoras!.

Dónde verla: Amazon Prime Video

'Feliz Día de Tu Muerte'

¿Te imaginas vivir una y otra vez el mismo día? ¡Sería como estar atrapado en el tiempo! Ahora imagina que este día que se repite sin parar ¡es el día de tu muerte!

Este el argumento de esta en la que Slasher, la protagonista, vive atrapada en un bucle que la lleva a intentar reconstruir todos los detalles del día en el que fue asesinada. Su objetivo es descubrir el autor de su propio asesinato.

Feliz Día de Tu Muerte no ofrece ni sangre ni terror, pero ¡es el relato criminal más divertido que habrás visto en mucho tiempo!

Dónde verla: Netflix y Amazon Prime Video

'Los Mundos de Coraline'

Es probable que Los Mundos de Coraline sea la película de miedo que marcó tu infancia.

Una niña, que se siente abandonada por sus padres, encuentra en su habitación un portal a una realidad paralela en la que la gente tiene botones por ojos y su familia la mima como quiere.

El terror comienza cuando le piden que se quede allí para siempre y ella se niega, porque descubre que ese mundo oculta una cara siniestra.

Dónde verla: Amazon Prime Video, Netflix y Filmin

'Escape Room'

La adrenalina se dispara y tu cerebro empieza a funcionar mucho más rápido según se cierra la puerta del Escape room. Ante ti, pruebas desafiantes, candados y puertas por abrir, y mecanismos ocultos. A continuación, comienzas a ver el minutero avanzar sin detenerse y debes encontrar la solución al enigma.

Si alguna vez has vivido la experiencia de hacer un Escape Room, te sentirás muy identificado con esta descripción. A veces, cuando el cronómetro entra en su fase final, los nervios y la adrenalina suben a su punto más álgido y, no siempre consigues encontrar la puerta de salida antes de que se agote el tiempo. Pero ¿qué ocurre si al no superar las pruebas en el tiempo proporcionado implicase tu muerte?

Dónde verla: Amazon Prime Video

'Annabelle'

¿En qué momento alguien se atrevería a meter en su casa una muñeca como Annabelle? ¡Solo con verle la cara dan ganas de salir corriendo!

El protagonista de la película es un VALIENTE con mayúsculas. No solo la mete en su casa, ¡sino que se la regala a su mujer Mia, que está embarazada!. A pesar de que al principio la recibe emocionada, pronto caerá en la cuenta de que el mal vive en su interior y pondrá en peligro sus vidas.

Dónde verla: Netflix

'No respires'

Dylan Minnette es el encargado de dar vida al personaje principal de esta película encargado de cortarte la respiración.

Su objetivo es atracar a un ciego que vive solo y que guarda una cantidad importante de dinero. Para su sorpresa, el hombre resulta ser un auténtico psicópata. Si quieres saber cómo termina esta historia, ¡tendrás que descubrirlo tu solito! ¿Te atreves?

Dónde verla: Netflix y Amazon Prime Video

'Nunca Apagues la Luz'

Si quieres pasar verdadero miedo, ¡no puedes perderte Nunca Apagues la Luz!

Rebecca es una joven que, desde niña, es perseguida por Diana, un ser extraño que solo puede atacar en la oscuridad. Este espíritu resulta estar relacionado con su propia madre. Sin embargo, ahora que Rebecca ya es mayor, Diana va a por su hermano pequeño, Martín. Después de verla, ¿serás capaz de apagar la luz de tu habitación?

Dónde verla: HBO y Apple TV

'Historias de miedo para contar en la oscuridad'

¡Es Halloween! ¡Qué mejor momento para contar historias de miedo!

¿Te imaginas ser apuñalado por un terrorífico espantapájaros? ¿Comerte el pulgar de un zombie mientras cenas un estofado? ¿Ser atacado por miles y miles de arañas que salen de tu propia piel? ¿Qué una mujer pálida y obesa con rostro deforme de persiga y acose en una habitación roja? ¡O peor! ¿Estar atrapado en una auténtica casa embrujada?

En Historia de miedo para contar en la oscuridad, un grupo de jóvenes son maldecidos por un libro que cuenta estas cinco historias de miedo. Si quieres saber cómo acaba cada una, prepárate unas palomitas ¡que empieza la película! ¡Ah! y si encuentras un viejo libro de historias de miedo… ¡Piénsalo bien antes de empezar a leer!

Dónde verla: Netflix y Amazon Prime Video

'La Monja'

Si te gustan las películas de miedo inspiradas en hechos reales, ¡no puedes perderte La Monja!

Una joven monja viaja con un sacerdote a Rumanía para descubrir los secretos que se ocultan tras un espíritu maligno que habita un lugar sagrado. ¿Ya sientes escalofríos? Pues prepárate a ver la peli...

Dónde verla: Netflix, Amazon Prime Video y Apple TV