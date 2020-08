El actor de 'Glee' Kevin McHale intoxica accidentalmente a su novio

El reparto de 'Glee' no parece contar con la mejor suerte del mundo. Son muchas las noticias y funestas casualidades que se suceden en torno a los actores de la serie. Tanto es así, que son muchos los que hablan abiertamente de una supuesta 'maldición' que recaería sobre ellos.

Esta teoría se basa en algunos trágicos acontecimientos, como la reciente muerte de la actriz Naya Rivera en un accidente el pasado julio mientras navegaba con su hijo por el Lago Piru; una muerte que se sumaría a la de Cory Monteith en 2013 por sobredosis, o al suicidio de Mark Salling en 2018, tras ser relacionado en un caso de pederastia. A estas terribles muertes, también habría que sumar el sonado caso de maltrato protagonizado por Blake Jenner (que daba vida a Ryder Lynn en 'Glee') a su expareja Melissa Benoist, también del reparto de la serie y que interpretaba a Marley Rose.

Los protagonistas de 'Glee' en su primera temporada / Fox

Con estos precedentes, no han sido pocos los que han visto en by su novio, las siguientes 'víctimas' de esta denominada 'maldición de Glee'. Pero por suerte, la intoxicación no ha ido a mayores y todo ha quedado en un susto.

Kevin McHale en 'Glee' / FOX

Todo comenzó cuando Kevin McHale, que daba vida en 'Glee' a Artie, vio que su novio comenzaba a enfermar de forma inexplicable y alarmante, por lo que pensó que se trataba de coronavirus, ya que el joven se autodenomina hipocondríaco "de toda la vida". Pero resultó que el culpable del estado de salud de su pareja, había sido él mismo. El motivo: unas salchichas de pollo en mal estado que le provocaron a su pareja una salmonelosis.

"¿Alguna vez has cocinado poco las salchichas de pollo (sin querer) y se las has servido a tu novio y él se ha puesto muy muy malo y has pensado que era el Covid y te has hecho las pruebas dos veces, pero no, resulta que solo es salmonela?", escribía Kevin en su cuenta de Twitter una vez pasado el susto. "Debería romper conmigo. Yo lo haría", bromea.

Por suerte, su chico Austin P. McKenzie también comparte su sentido del humor y decidió cambiar el texto asociado a su perfil de Twitter, por si alguien no se había enterado: "Me fui de Twitter hace años. Ahora he vuelto para controlar al salido de mi novio, Kevin Mchale, que hace cinco días hizo que contrajera salmonela 'por accidente'".

Menos mal que todo ha quedado en un susto, y una curiosa anécdota.