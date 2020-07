Suicidios, extrañas muertes y maltrato: los funestos acontecimientos que rodean a los protagonistas de 'Glee'

Hace más de 10 años que se comenzó a emitir 'Glee', y por aquel entonces nadie imaginaba que la serie cobraría más relevancia por los sucesos que la rodean que por su propia trama.

El reciente fallecimiento de la actriz Naya Rivera (Santana Lopez en la ficción musical) tras sufrir un accidente en el lago Piru -donde había salido a navegar en una pequeña embarcación junto su hijo de 4 años- ha reavivado las teorías que apuntan a que sobre el reparto de la serie pesa una especie de maldición.

Con el fallecimiento de Naya Rivera, ya son cuatro los actores de la serie que han perdido la vida en extrañas circunstancias, además de destaparse episodios de malos tratos en una de las parejas de la serie. Fue la propia Melisa Benoist (Marley Rose) quien acusó a su expareja Blake Jenner (Ryder Lynn) de violencia de género: "Me tiró un iPhone a la cara y me rompió el iris".

LA DESPEDIDA A NAYA RIVERA

El cuerpo de Naya Rivera fue encontrado en el Lago Piru el mismo día que se cumplían 7 años de la muerte de su compañero de reparto Cory Monteith. La actriz había salido a navegar con su hijo y las autoridades aseguran que la joven habría gastado sus últimas energías en salvar a su hijo Josey, de cuatro años. El fuerte viento del lago pudo impedir que la actriz regresara a la embarcación, aunque se desconocen las circunstancias concretas. En su testimonio, el menor asegura que salió a nadar con su madre, quien no portaba chaleco salvavidas y nunca regresó.

👉 'If I Die Young (Si muero joven)', la canción 'premonitoria' que Naya Rivera cantó en Glee

'LA MALDICIÓN' DE GLEE

LA SOBREDOSIS DE CORY MONTEITH

El primero de los protagonistas de la serie en sufrir una muerte prematura fue el protagonista de la serie, Cory Monteith (Finn Hudson), cuyo cuerpo se encontró en 2013 en un hotel de Vancouver, en Canadá. El fallecimiento del actor, de tan solo 31 años, se debió al abuso de sustancias, entre las que destacan el alcohol y la heroína.

El joven mantenía por aquel entonces una relación sentimental con su compañera en la serie Lea Michele, que interpretaba a Rachel Berry.

EL SUICIDIO DE MARK SALLING

Cinco años después, Mark Salling, que interpretaba al personaje de Noah "Puck" y estuvo saliendo con la propia Naya Rivera durante un tiempo, se quitó la vida tras hacerse público un escándalo relacionado con la pornografía infantil. Un momento muy duro para el actor, al que se sumaban también las acusaciones de violación de una de sus exparejas.

MALTRATO ENTRE ACTORES DE LA SERIE

El año pasado se destapó un caso de maltrato por parte de Blake Jenner (que daba vida a Ryder Lynn en 'Glee') a su expareja Melissa Benoist, también del reparto de la serie y que interpretaba a Marley Rose.

Melissa Benoist y Blake Jenner en 2016 / Getty

"Soy una superviviente de este tipo de violencia en la pareja. Nunca pensé que lo contaría y menos emitirlo así, al vacío", comenzaba diciendo en un vídeo que todavía sigue publicado en su perfil de Instagram.

"Me pedía que me cambiara de ropa para que no me miraran y se enfadaba porque hablaba con otros, pero al principio no lo vi como abuso. La primera vez que me agredió fue a los cinco meses, cuando me tiró un batido a la cara. Estaba más preocupada de que se manchara el sofá que de mí (...) Después de cada paliza, él me metía en la bañera para pedirme perdón y comenzaban las lágrimas de autoflagelación típicas de un abusador", relató.

Además, la también protagonista de la serie 'Supergirl', relataba en un vídeo los abusos de los que fue víctima por parte de su excompañero sentimental y de reparto: "Me tiró un iPhone a la cara y me desgarró el iris", comenzaba. "El impacto me desgarró el iris, casi me rompió el globo ocular, me rasgó la piel y me rompió la nariz", dijo. "Mi ojo izquierdo se cerró, tenía un labio hinchado, la sangre me corría por la cara". "Esta es una lesión que nunca va a curarse por completo. Mi visión nunca será la misma", se lamentaba la actriz.

Todos estos hechos funestos relacionados con la exitosa serie han llevado a muchos fans de 'Glee' a plantear si realmente hay algún tipo de 'maldición' que pese sobre los jóvenes actores que participaron en ella. Esperamos que el de Naya Rivera sea el último episodio triste de esta serie, que ha marcado a toda una generación.

