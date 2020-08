Un médico, contra los que hacen botellones: "Salgo 3 horas más tarde por pacientes COVID-19 jóvenes y muy malitos"

A través de su cuenta de Twitter, Fernando de la Calle -médico de la unidad de Enfermedades Tropicales del Hospital La Paz-Carlos III, en Madrid-, ha publicado un contundente mensaje por las horas extras y la preocupación derivadas de la falta de compromiso de algunos sectores de la población a la hora de evitar nuevos brotes de coronavirus.

"Salgo 3h + tarde de mi horario por pacientes COVID19 JÓVENES y muy malitos...saludos a los del botellón, a los del ansia viva por el copazo arrejuntado y el terracismo pegadito, a los de la mascarilla acalora y a los de me besuqueo-achucho-comparto botellas a morro con mi gente.", publica en la citada red social.

Los nuevos brotes de COVID-19 no dejan de sucederse por todo el país, llevando a nuevos cierres de poblaciones, hospitalizaciones, medidas restrictivas con el turismo extranjero -que están repercutiendo de forma muy negativa en el turismo- pero, sobre todo, dejan entreabierta la puerta a una nueva alerta sanitaria que repercutiría otra vez sobre estos trabajadores, a los que debemos tanto. Como mínimo, sentido de la responsabilidad.

👉 Mascarillas de supermercado: estas son las mejores opciones con una eficacia de filtración superior al 98%

Y aunque en muchas comunidades -como pasa en la Comunidad de Madrid- se han restringido los horarios de locales de ocio nocturno para evitar una mayor propagación del coronavirus, las fiestas privadas, reuniones ilegales y los botellones siguen celebrándose, aumentando exponencialmente el riesgo a convertir dicha fiesta en un nuevo brote de COVID-19.

Y no acaba ahí la falta de responsabilidad. Este médico advierte también de la importancia de respetar la cuarentena para evitar contagiar a más gente aún: "Si te hacen una PCR para SARS-CoV2 porque has sido contacto de riesgo de un caso confirmado de COVID19... no hagas vida social, ni te reboces, ni vayas a trabajar mientras esperas el resultado. ¿A que parece que cae por su lógica? Pues no, no es así. #COVID19 #SARSCoV2", sentencia.

👉 Jóvenes asistentes a una discoteca de Valencia con brotes de coronavirus se niegan a hacerse las PCR

Lo dicho, sentido de la responsabilidad y madurez para enfrentarnos a una pandemia que está lejos aún de estar controlada. Porque si fallas tú, nos expones a todos.