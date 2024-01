Adela González, de cerca: su edad, su paso por laSexta, su mayor miedo y su marido Mikel

Adela González (50 años) es el rostro de la televisión de nuestro país. Además de trabajar en cadenas autonómicas como ETB, ha presentado durante este 2023 Más Vale Sábado junto a Boris Izaguirre en laSexta, un espacio para la información combinada con el entretenimiento y en un tono más relajado.

Te contamos algunos datos de la guipuzcoana.

La primera vez de Adela González en laSexta

Nacida en Guipúzcoa en 1973, comenzó su trayectoria periodística en Radio Euskadi (1994) y poco a poco fue afianzándose hasta que consiguió dar el salto a la televisión. Estuvo en ETB durante 14 años en programas como Lo que faltaba, Vaya familia, Consumidores o ETB hoy.

Adela ha trabajado en dos ocasiones en laSexta, ya que desde 2014 a 2016 fue la encargada de ponerse al frente de Más Vale Tarde durante el verano para sustituir a Mamen Mendizábal, que en aquel entonces era la presentadora.

Su regreso en 2023 no pilló por sorpresa. Cuando se despidió de forma definitiva, ella ya aseguró que "la vida daba muchas vueltas" y volvería a este programa más adelante. ¡Así fue!

Entre 2016 y 2021 estuvo trabajando para varias televisiones autonómicas como ETB o Telemadrid, pero en 2022 volvió a la pantalla nacional, aunque esta vez para presentar Sálvame tras la salida de Paz Padilla hasta su cancelación.

Su regreso siete años después a laSexta

La periodista vasca se tuvo que enfrentar a un estilo totalmente distinto al que estaba acostumbrada y dejar atrás el formato informativo para acercarse al entretenimiento.

Siete años después de sustituir a Mamen Mendizábal, aterrizó de nuevo en laSexta. Esta vez tuvo su propio programa junto a Boris Izaguirre y combinaba el contenido serio y el divertido. Ella misma contó que haber estado en el proyecto televisivo junto a Jorge Javier Vázquez le había dado "bagaje" para dirigir Más Vale Sábado.

"Me ha dado bagaje para enfrentarme a Más Vale Sábado de otra manera. Si lo hubiera hecho hace 9 años habría sido totalmente distinto, era otra Adela", explicó en FesTVal.

El mayor miedo de Adela

Adela es transparente y nunca ha ocultado aspectos de su vida privada, como por ejemplo sus pensamientos íntimos. Concedió una entrevista en noviembre de 2023 en ETB y confesó su mayor miedo: amaxofobia (miedo a conducir).

"Tengo miedo atroz a conducir. Me saqué el carnet con 18 años. Un día cogí el coche para ir con mi familia a algún lugar, no me acuerdo a dónde íbamos. Me lo saqué a la primera, así que todo fenomenal", decía.

"Mientras iba con toda mi familia fui a adelantar a un coche, bueno, a adelantar no. Si no que me iba a poner en otro carril. En ese momento, me llevé una pitada del coche de detrás, pero no pasa nada. Todos estuvimos bien, solo fue una pitada", explicó.

Y siguió: "En ese momento, me entró un miedo de lo que puedo llegar a ocasionar a los que van conmigo en el coche. Me dio un miedo atroz y tengo pánico, un trauma. A veces lo he intentado cuando estaba en la televisión de La Rioja, porque me tocaba ir a las ruedas de prensa."

"Y para aparcar no podía, así que paraba a la policía municipal y le decía que o te lo llevas y me pones una multa o me lo aparcas tú. Siempre me aparcaban ellos el coche", sorprendía con sus palabras.

Quién es Mikel, el marido de Adela González

La carrera de Adela es conocida por todos, aunque no sucede lo mismo con su vida privada. La periodista se ha encargado de mantener en el anonimato su lado más familiar para evitar exponer a sus seres queridos a los focos y los medios.

Sabemos que está casada con Mikel Más y mantenían una relación a distancia porque ella vivía en Madrid mientras que su marido estaba en Bilbao. Antes de verano, detalló que se debía a que no querían cambiar a su hijo Eneko de colegio a mitad de curso. Esto significa que actualmente sí podrían residir todos en la capital.

En una entrevista con El Español, reveló que su pareja había sido fundamental para que pudieran sobrellevarlo: "Sin él no sabría qué hacer. No sabría cómo organizarme y se lo agradezco en privado, obviamente, pero también en público".

La muerte de su hija

A finales de mayo de 2020, la vida le dio un duro revés cuando su hija falleció a los ocho años tras no superar el Sarcoma de Ewing. Tanto ella como su marido escribieron una carta conjunta para el periódico Deia en la que reflexionaban sobre la muerte y la necesidad de investigación para el cáncer.

"Quimio, cirugía, radio y más quimio, cerca de 10 meses. No imaginábamos que un cuerpo tan pequeño y mermado por un tumor sería capaz de capear semejante temporal, y lo hizo. No sin complicaciones", comienza diciendo, señalando que su objetivo es "concienciar de que el cáncer nos puede tocar a cualquiera".

La periodista y su marido se quisieron acordar de todos los sanitarios que les ayudaron y mandarle un mensaje a su pequeña Andrea: "El mayor deseo de Andrea era tener un perro, los adoraba. Y en sus últimos días pudo ser dueña de dos, de Sugus y de Arin, gracias a Iñaki, Marina y Mireia, y también a Larraitz y familia. 'El mejor día de mi vida', solía decir cuando los sacaba a pasear con la bomba de morfina pinchada en un brazo. Así era Andrea, sacando chispas a la vida", apuntaron.