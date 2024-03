Adrián Lastra monta el show en 'El Desafío': su espectacular baile con sus compañeros de 'Hoy no me puedo levantar'

El espectáculo llegó a la semifinal de El Desafío 4 con Adrián Lastra. El actor de 40 años se enfrentó a una prueba de baile muy técnica, nunca antes hecha en el programa, y se marcó una actuación de 10. Fue, de hecho, la que más puntos recibió del jurado (27) aunque no fue el ganador de la noche ya que Chenoa recibió cinco puntos extra cuando PIlar Rubio apretó el botón de la injusticia y lo adelantó al sumar 29.

Sea como fuere, Adrián Lastra quedó segundo y se convirtió en finalista de la cuarta edición del programa junto a su amigo Pablo Castellano,Marta Díaz y Chenoa. Se llevó un extra porque disfrutó como nadie y se encontró con Noe y Alberto, sus compañeros en el musical Hoy no me puedo levantar. Coincidieron sobre las tablas cuando Adrián tenía 21 años.

En el público estaban su madre Lola y su pareja, Clara Chaín, que sufrieron con el actor cuando hizo el mortal atrás y puso en peligro su salud. "Es la primera vez que lo ve todo el mundo porque no lo he ensayado nunca. Yo me partí el abdomen ensayando una cosita de estas y Jorge [Salvador] me decía 'no lo hagas porque te voy a echar la bronca', pero me veía superseguro...", ha contado sobre el pase final de El Soul Music Show.

Colate en 'Hoy no me puedo levantar'

Adrián Lastra arrancó su trayectoria profesional como actor de teatro y en 2005 se incorporó al elenco del musical Hoy no me puedo levantar para interpretar diferentes papeles principales. Fue Colate, Mario y Panchi (este último durante la gira).

Tenía solo 21 años cuando entró a formar parte del elenco y trabajó en el musical hasta 2009. Volvió en 2013 para participar en la nueva versión de la producción y dar vida de nuevo a Colate.

se representaba en el Teatro Rialto de Madrid, en el que trabajó hasta que concluyó la gira en 2009. Interpretó principalmente los papeles de Colate y Mario, aunque durante la gira actuó en alguna ocasión como Panchi. En esos años, también participó en la versión infantil del musical En tu fiesta me colé que se realizaba en Madrid. En 2009 comenzó el musical 40, El Musical donde interpretó el papel de Joaquín, un estudiante de periodismo que destapa los secretos de sus amigos a través de un radioblog, durante 2 temporadas. Posteriormente, en marzo de 2012 se incorporó a Más de cien mentiras, el musical con las canciones de Joaquín Sabina, en el papel de Tuli.