El círculo de Marta Díaz: su hermano David, su ex Sergio Reguilón, sus amigas influencers y la cantante Ana Mena

El final de El Desafío 4se acerca con Marta Díaz convertida en una de las concursantes favoritas de la edición. Semana tras semana, prueba a prueba, la influencer de 23 años se ha afianzado en lo más alto de clasificación demostrando que es capaz de convertirse en Rihanna, superar el reto de las sillas y mejorar el tiempo de los ensayos en la prueba de la apnea.

Marta Díaz, que esa noche en salió muy sonriente de la piscina, contó con el apoyo del futbolista Sergio Reguilón, quien era su novio en el momento de la grabación y cuya relación terminó oficialmente en octubre de 2023. Fue cuando hicieron pública la ruptura, aunque se había producido tiempo antes.

Sergio Reguilón, su novio durante cuatro años

El final de la relación de Marta y Sergio llegó en secreto, como también los inicios. La pareja hizo oficial su noviazgo en abril de 2020, cuando llevaba ya un año junta. Se conocieron en mayo de 2019 a través de un amigo común.

"Por fin puedo oficializar lo que muchos sospechabais. Hoy os quiero presentar a una de las personas más importante de mi vida. Te amo pequeña", escribió el jugador en sus redes sociales al compartir una foto con la influencer. "Sí. Él. El secreto a voces que he gritado en silencio. La persona que llegó y cambió todo. La necesidad de tenerte a mi lado en cada momento. Él y solo él, te quiero", añadió la joven, a la que habían relacionado con el influencer TheGreft.

En esa época el futbolista jugaba en el Atlético de Madrid, pero al tiempo fichó por el Sevilla Fútbol Club y la influencer empezó a viajar con frecuencia a la capital hispalense. La relación dejó de ser a distancia cuando Reguilón fichó por el Tottenham y Marta se decidió a acompañarlo en Londres. "Ahora cada detalle me parece importante porque sé lo que es estar lejos", le confesó a su amiga Laura Escanes en el podcast Entre el cielo y las nubes.

Fueron cuatro años de relación que llegó a su fin en 2023 (no se sabe exactamente cuándo) y cuyo final oficializó Marta en octubre de 2023 cuando confesó a sus seguidores que el proyecto más importante de su vida, su docuserie, se había visto eclipsado por su ruptura.

"Escribo esto entre lágrimas, personalmente ha sido un año muy complicado para mí, terminar de grabar el proyecto más importante de mi carrera completamente rota, ha sido el reto más difícil que he hecho nunca, y justo por eso para mí es el doble de especial. Solo yo sé la fuerza y las ganas que le he tenido que poner, sobre todo en ese último mes, cuando lo único que necesitaba era estar en la cama llorando, o durmiendo para que pasaran las horas, no podía conmigo, pero tampoco podía fallar, ni a vosotros, ni a todo el equipo que había detrás, he dado todo de mí, y con todo el cariño y la ilusión del mundo espero que lo disfrutéis", apuntó al compartir las fotos de la presentación.

Sus círculo de amigas influencers y Ana Mena

Precisamente después de este estreno y de estas duras declaraciones sobre su situación emocional, Marta Díaz celebró su 23 cumpleaños y lo hizo rodeada de amigas influencers. En su círculo hay rostros conocidos como María Pombo, Laura Escanes, Marta Lozano, Laura M. Flores o Clara Chaín.

También se unieron a la fiesta compañeros de El Desafío como el actor Adrián Lastra, el empresario Pablo Castellano o el director de producción del programa de Antena 3 Jorge Ventosa.

Sin olvidarse, por supuesto, de la cantante Ana Mena, que cantó en la fiesta y protagonizó un divertido momento viral al gritar el lema “Todo el mundo saltando por Marta en su cumple”.

El fin de su amistad con Lola Lolita

Quien no fue invitada a la fiesta fue la influencerLola Lolita, su amiga durante años y con quien rompió relaciones de la noche a la mañana.

"Lo que nos pase se queda entre nosotras", dijo la concursante de El Desafío después de la celebración de su cumpleaños, que dio origen a los rumores que se confirmaron días después al coincidir ambas en nn evento de Dulceida. "Son malentendidos que hay que hablar", apuntó Lola Lolita en su momento, asegurando que esperaba que no hubiese dramas.

Su hermano David, conocido como AlphaSniper97

El círculo de Marta Díaz lo completa su hermano David, quien le inició en su carrera como youtuber.

La joven empezó a salir en los vídeos de su canal —tapada primero porque era menor— y poco a poco se fue soltando. Él le enseñó el camino y le advirtió de los peligros y del hate cuando estaba empezando.