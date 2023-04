Aitana y Carolina forman el dúo más tierno cantando 'Con la miel en los labios' en La Voz Kids

"Aitana, ¿puedo cantar una canción contigo?", es una de las frases que más se escuchan a lo largo de La Voz Kids.

La coach ha cantado por segunda vez durante la segunda noche de audiciones a ciegas con una de las participantes de la edición.

Después de que ningún juez se girase durante la audición de Carolina porque sus nervios le han jugado y una mala pasada, la pequeña ha preguntado a Aitana si podía cantar con ella una de sus baladas más bonitas, Con la miel en los labios.

La coach no ha podido decir que no y han formado el dúo más tierno de la noche, y pese a que Carolina no ha conseguido superar la audición a ciegas, ha cumplido su sueño de cantar con Aitana, algo que nunca olvidará.

