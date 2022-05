Aitanitas: Las magdalenas caseras que una concursante de 'La Voz Kids' regala a Aitana

Con el arranque de la nueva temporada de La Voz Kids, nuevos niños y jóvenes buscarán que Aitana, David Bisbal, Pablo López y Sebastián Yatra los escojan.

Una de las aspirantes, Lucía, ha reconocido que era una fan incondicional de la cantante catalana: "Cuando me enteré que Aitana estaba de coach me puse a llorar. Tengo en mi habitación una pared llena de fotos de Aitana y le pedí a mi madre que me pusiera el pelo como a ella".

Por ello, decidió hacerle un regalo a la intérprete de 'Teléfono': le horneó unas magdalenas personalizadas a las que llamó 'Aitanitas'. "Siempre he querido ser chef pero también cantar. Soy tan fan suya que he hecho estos dulces inspirados en ella", ha confesado.

Magdalenas exclusivas para Aitana

Desgraciadamente, Lucía no fue escogida, aunque eso no le impidió darle su regalo a Aitana y ha dado una advertencia al resto de coaches: "Lo siento, son solo para ella. Luego si eso os puedo hacer otras".

Aitana ha mostrado su debilidad por los dulces y le ha agradecido el regalo: "Tienen un pintón y huelen super bien. Ahora cuando termine me como una... o dos".