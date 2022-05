Aitana: cómo conoció a Zzoilo, cuántos años lleva con Miguel Bernardeau y qué tatuajes tiene

Aitana inició su andadura como la benjamina de OT 2017. La cantante de Barcelona, que llegó a la academia con 18 años, pronto dejó esa etiqueta al convertirse en la segunda finalista de esa edición de Operación Triunfo. Quedó por detrás de su amiga Amaia, con la que acaba de presentar su primera colaboración, La canción que no quiero cantarte, que se incluye en el segundo disco de la de Pamplona.

Las dos cantantes se han hecho un hueco gigante en la industria musical español. Aitana ha sacado también dos discos —Spoiler (2019) y 11 razones (2020)— y ha colaborado con artistas de la talla de Sebastián Yatra, Moderatto o David Bisbal.

También ha colaborado con Zzoilo, con quien grabó Mon Amour Remix y a quien ha puesto en el mapa musical.

Cómo surgió la colaboración de Aitana y Zzoilo

La historia de Aitana y Zzoilo fue una carambola que el valenciano de 21 años habría imaginado.

Zzoilo compuso Mon Amour una noche de desvelo en la residencia de estudiantes en la que vivía. La publicó en diciembre 2020 y poco a poco fue ganando seguidores. Los sumaba muy poco a poco, pero entonces llegó Aitana y compartió la letra en Twitter.

"Yo le contesto y le digo que si hacemos el remix y me dijo que sí... ¡Yo flipando!", contó en una entrevista con La Razón. Ese sí marcó un antes y un después. El videoclip de la canción acumula más de 9 millones de reproducciones y lo mejor de este trabajo es que muestra cómo surgió la colaboración de ambos artistas.

Los primeros pasos de Aitana como actriz

La carrera en la música de Aitana está llena de éxitos en forma de canción y de premios. Sin ir más lejos en 2021 conquistó el premio a mejor artista español" de los MTV Europe Music Awards imponiéndose a Pablo Alborán, C. Tangana, Ana Mena y Colectivo Da Silva.

Ahora su carrera está volcada en la actuación. Acaba de terminar de grabar La última, su primera serie en la que trabaja con su novio Miguel Bernardeau y en la que da vida a Candela, una joven a la que un ejecutivo de una discográfica descubre una noche cantando en un bar. Y pronto empezará el rodaje de Tras la pared, una película en la que lleva a la pantalla la historia de Ana Guerra.

La película cuenta la historia de una joven pianista y su antipático vecino que necesita silencio absoluto para trabajar. Es un remake de una película francesa de 2015, aunque muchos vieron en el argumento claras similitudes de la historia de Ana Guerra y su vecino.

También en pantalla se estrena esta temporada como coach de La Voz Kids. La cantante, que fue asesora de David Bisbal en la pasada edición, cambia de lado para sentarse cada viernes el famoso sillón rojo, al lado de Sebastián Yatra, David Bisbal y Pablo López. Compañeros de programa y compañeros musicales. Tiene colaboraciones con dos de ellos.

¿Cuánto años llevan Aitana y Miguel Bernardeau?

Aitana debuta como actriz de la mano de su chico, Miguel Bernardeau, quien fue su gran apoyo el día del fin de rodaje.

La pareja lleva junta más de tres años. Los rumores de relación saltaron en otoño de 2018, poco después de que Aitana y Cepeda confirmasen su separación, pero hubo que esperar a abril de 2019 a que la cantante subiese la primera foto con su novio.

Después llegaron otras muchas, muchísimas más fotos, y hasta una canción. Berlín la escribió Aitana cuando su chico se fue a rodar la serie 1899 a la capital alemana. "Mi novio, con el que llevo tres años y al que quiero muchísimo, se ha ido este año a trabajar a Berlín para hacer una serie que va a molar mucho. Soy cantante y necesito inspirarme en las cosas que pasan a mi alrededor, así que hice un tema sobre lo que puede pasar en Berlín", contó en una entrevista, en la que también explicó cómo reaccionó el actro al escucharla.

"Se la puse y pensé que me iba a matar, pero le encantó. Sabe que hago canciones en las que hablo un poco de todo. ¿Cuántas veces he escrito sobre desamor estando yo bien en el amor? En este caso, cuando tu pareja se va a Berlín, dices: 'Ay, Dios mío, ¿qué va a ocurrir?'. Pero no va a ocurrir nada porque cuando quieres a alguien en la distancia también funciona todo".

El negocio inmobiliario de Aitana

Música, cine y televisión y sector inmobiliaria. El pasado abril Aitana Ocaña se convirtió en administradora única de Sop Y Oli Sl, una empresa centrada en los servicios relativos a la propiedad inmobiliaria y a la propiedad industrial.

Su nombre es un homenaje a Sopa y Olivia, los perros que Aitana adoptó en 2020 y 2021. La mayor de la casa en Sopa, que llegó en julio de 2020, y la pequeña Oli, que adoptó en el segundo semestre de 2021.

Sus padres, sus referentes y protagonistas de sus tatuajes

El día que Aitana entró en OT 2017 empezó una carrera hacia sus sueños, que ha logrado cumplir con el apoyo incondicional de sus padres. "Han confiado en mí más de lo que yo he hecho. Gracias a ellos he conseguido todo lo que hoy tengo", contó ella misma en Glamour México. La cantante les debe lo que es hoy y les muestra su cariño en redes, y también en la piel.

En esa entrevista Aitana contó que tenía nueve tatuajes y uno es un homenaje a sus padres. De los otros también sabemos su significado.