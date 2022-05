Pablo López: su vida amorosa, su escondite secreto y su mayor miedo

Pablo López es uno de los músicos más talentosos de nuestro país. El artista de Fuengirola no solo tiene una buena voz, sino que cuenta con un don para tocar el piano.

López fue concursante de Operación Triunfo en el año 2008, pero no sería hasta el año 2013 cuando firmó su primer contrato con Universal.

Ahí comenzó a fraguarse el inicio de una prometedora carrera como cantante y compositor que nos ha regalado temas como Tu Enemigo o El Patio.

Su vida amorosa

Su relación más larga fue junto a Laura Devesa, su primera pareja con la que estuvo 10 años (con dos años de pausa de por medio), de 2005 a 2017. Después mantuvo una relación fugaz de un año con la periodista Claudia Nieto, 13 años menor que él. dejaron la relación de forma amistosa.

Laura Rubio fue el siguiente interés amoroso del cantante, que formó parte del equipo de Pablo en La Voz en el año 2017.

Al finalizar el concurso, el coach y su alumna iniciaron una relación. Tras su ruptura con ella regresó con la gimnasta Laura Devesa, su novia de toda la vida.

Su escondite secreto

Una de las cosas más valiosas para Pablo es su piano. El cantante tiene un manejo impresionante de este instrumento, que utiliza en sus canciones y conciertos, y con el que ha conseguido poner los pelos de puntas a sus seguidores en muchas ocasiones con canciones como El Patio.

Pero para hacer música no es lo único para lo que usa el piano. Pablo nos confesó en una visita a Vodafone Yu que su piano es su mayor escondite secreto: "Mucha gente me ha visto con una llave colgando, es la llave de mi piano, y hubo una época que el piano me valía para guardar cosas. Me acostaba antes de que la gente se fuera de mi casa y pensaba, no se van a atrever a forzármelo", explica. "Tenía mis cosas de valor dentro".

Su mayor miedo

En una entrevista con El País, a Pablo le preguntaron cuál es su mayor miedo, y no solo no tuvo pudor a la hora de contestar, sino que el cantante sacó sus propias conclusiones al respecto.

"Quizá el haber crecido sin padre hace que no esté cómodo cuando todo va bien. Si todo el local donde actúo está lleno, las canciones van bien… es cuando pienso: "Ahora voy a recibir una llamada diciendo que todo se ha ido al traste". Convivo mejor en situaciones complicadas. De hecho, ahora mismo todo va bien y estoy alerta esperando que algo pase", confesaba.

Y es que el padre de Pablo, que falleció en 2014, se fue de casa cuando este era tan solo un bebé. "Como yo era un bebé no era consciente de las consecuencias que podría tener en mi forma de ser. La niñez nos marca a todos de una forma u otra. Pero yo he tenido una infancia súper feliz y esa ausencia ha sido siempre mitigada con humor, como se hace siempre en mi familia. Mi padre nunca me causó ningún trauma, cuando estaba con él estaba siempre bien", relataba al mismo medio.

Aquí es donde se crea la contradicción, ya que el artista asegura que el hecho de crecer sin su padre en casa no le causó ningún trauma pero achaca sus miedos a la ausencia de su padre.