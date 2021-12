Alec Baldwin recuerda a Halyna Hutchins en su felicitación de Navidad: “No pasa un día sin que piense en ello”

2021 será un año que Alec Baldwin no dejará atrás fácilmente. El actor se vio sumido en la tragedia el pasado 21 de octubre, después de que una bala real, disparada por accidente por el propio actor, hiriera al director Joel Souza y matara a la directora de fotografía Halyna Hutchins en el set de rodaje de Rust.

Este accidente conmocionó al mundo entero, incluyendo al propio Baldwin, que ha tratado de mantenerse alejado de los focos desde que tuvo lugar este terrible suceso. Por el momento, aunque se siguen investigando lo sucedido, aún no se ha certificado cómo llegó esa bala al arma que sostenía el actor estadounidense.

Lo que sí se ha destapado es que dentro del set de rodaje de la película las medidas de seguridad fueron muy precarias y gran parte del equipo abandonó la producción días antes del tiroteo, que acabó denunciando las negligencias de protección que se llevaron a cabo en el rancho de Bonanza Creek, en Nuevo México.

Alec Baldwin no olvida a Halyna Hutchins

Sin embargo, para Baldwin los detalles del accidente son lo de menos: a pesar del tiempo transcurrido, sigue recordando a su compañera de rodaje. Así, en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram para felicitar la Navidad a sus seguidores, el intérprete de 30 Rock ha hablado abiertamente sobre este suceso y sobre sus sentimientos dos meses después de la muerte accidental de Hutchins.

“Desearía que algunos aspectos del caso quedaran atrás”, confesaba Baldwin. “Por supuesto, para todos los involucrados en esto, nunca quedará atrás que alguien muriera tan trágicamente”, relataba el actor, señalando que “pasar por esto ha sido muy difícil” y que “no pasa un día sin que piense en ello”.

Durante este tiempo, el actor ha recibido todo el apoyo de amigos, familiares, seguidores e incluso “gente de la que no había tenido noticia desde hace mucho tiempo”. “Lo único que me importa es mi mujer y mis hijos, y seguir adelante con mi vida para tratar de superar un momento difícil, un momento realmente difícil. Pero quería dar las gracias a toda la gente que me ha dado su apoyo y buenos deseos. Estoy muy agradecido por ello”, ha concluido Baldwin.

En una entrevista concedida a principios de diciembre a la cadena ABC, Alec Baldwin reveló que él no apretó el gatillo del arma que mató accidentalmente a Halyna Hutchins: "Nunca apuntaría con un arma a nadie y apretaría el gatillo, nunca".