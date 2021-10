Alejandro Sanz explica por qué lleva gafas de sol en 'La Voz'

Alejandro Sanz es, junto a Luis Fonsi, Malú y Pablo Alborán, coach de la nuevatercera edición de La Voz. Durante las Audiciones a Ciegas de esta última edición hemos visto al cantante madrileño utilizando gafas de sol en más de una ocasión.

Un misterio que ha quedado resuelto por el propio artista, que ha desvelado por qué recurre a sus llamadas "gafas de la emoción". "Porque ya me he visto en otras ediciones que se me ponen los ojos como a los dibujos animados japoneses. Cuando son muy grandes y como llorosos. Y no me gusta porque yo tengo una reputación", ha bromado Alejandro.

Y es que los diferentes sentimientos que le produce escuchar las espectaculares voces de los talents hace que se le reflejen en la mirada, y no pueda mantener el misterio de con cuál de ellos se dará la vuelta en el famoso sillón rojo.

Sin embargo, Luis Fonsi, con su habitual sentido del humor ha averiguado la verdadera razón por la que Alejandro Sanz lleva esas gafas en el programa: "Le robé las gafas. Tienen como rayos X. Están todos desnudos".

'Bio', su canción más personal

Además de estar viviendo una gran etapa profesional como coach de La Voz, Alejandro Sanz no para de trabajar. Recientemente ha lanzado Bio, una canción biográfica que el cantante ha lanzado como presentación de su nuevo disco.

Bio es auténtica declaración de intenciones e inquietudes. En ella Sanz sintetiza los ingredientes de la composición hasta reducirlos a su esencia, haciendo un sentido ejercicio de memoria que asombra por su calado introspectivo. La canción se nos sirve prácticamente en crudo, sin esconder los sabores acres, pero cualquiera puede verse reflejado en este emotivo inventario vital –fatigas, alegrías, ilusiones, decepciones– que el artista utiliza como ariete de una obra llamada a dejar huella, que incluye diez canciones nuevas producidas por Alfonso Pérez con Alejandro Sanz y Javier Limón, más la experta labor de mezcla firmada por Peter Walsh.