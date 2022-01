Amaia Romero, sobre sus problemas de salud mental: "Sentía que no tenía derecho a estar mal"

Amaia Romero se ha caracterizado siempre por hablar con total sinceridad, y este domingo lo volvió a hacer al hablar en el especial salud mental de Salvados, en el que coincidió con el actor Jaime Lorente.

La exconcursante de Operación Triunfo de 23 años contó que tuvo que enfrentarse a numerosos problemas tras ganar el concurso y trasladarse a Barcelona para continuar con su carrera.

"Me siento más segura, con más confianza en mí misma. He empezado a ir al psicólogo y ahora estoy más asentada", le dijo a Gonzo cuando éste le preguntó por qué se decidió a ir al programa a hablar sobre salud mental, un tema que a a pesar de estar a la orden del día, sigue siendo tabú para gran parte de la sociedad.

El inicio del problema de Amaia Romero

En su intervención, Amaia Romero hizo memoria y viajó al momento en que se dio cuenta de que algo no estaba funcionado. "Desde que terminó Operación Triunfo estuve un año sin ser consciente de lo que había pasado, estaba con el cerebro en otro sitio”, reconoció la cantante que en aquel momento tenía 19 años.

Al dejar Pamplona para instalarse en Barcelona para continuar con su carrera, Amaia se dio cuenta de que algo le pasaba. "Yo era una persona que había querido siempre dedicarse a la música y luego me di cuenta de que eso no era como creía que iba a ser. No me apetecía quedar con gente, no me apetecía salir de casa... estaba desganada con todo, no entendía por qué, porque yo nunca había sido así", contó.

La primera persona a la que se lo dijo fue a su hermano, que desde fuera se había dado cuenta de que algo no funcionaba.

No le ayudó tampoco estar viviendo un sueño y tener todo aquello con lo que había soñado. “Sentía que no tenía derecho a estar mal. Lo tienes todo. Tienes una casa, tienes dinero, tienes amigo... Estaba prejuzgándome un poco y quitándome el derecho a estar mal".

Amaia y su relación Instagram

Las redes sociales tampoco se lo han puesto fácil a Amaia en este camino. La de Pamplona reconoce que Instagram ha desestabilizado su salud mental.

“Ahora mismo tengo una relación más sana y lo he trabajado un poco pero me comparaba con otras chicas que seguía y me sentía muy fea”, respondió Amaia sobre su relación con Instagram.

La artista ha tenido la idea recurrente de quitarse las redes sociales tras darse cuenta de que afectaban a su salud mental, y que en ocasiones no ha subido contenido por miedo. “Si subo esto soy una pringada”, señala Amaia sobre los prejuicios que tiene a la hora de publicar en Instagram.