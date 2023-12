Ana Mena presentará las Campanadas con Ramón García

Ramón García volverá a ponerse su mítica capa para dar la bienvenida al 2024 desde RTVE. Y no lo hará solo. Le acompañarán dos de las mujeres más populares del año.

Ana Mena es el novedoso fichaje de la cadena pública para las Campanadas de Fin de Año, una de las citas televisivas más importantes de la temporada. Así lo adelantaba en exclusiva Ricky García para YOTELE, donde asegura que el proyecto se ha cerrado tras intensas negociaciones.

Jennifer Hermoso participará en la despedida del 2023 en el Especial Campanadas. TVE no ha tardado en confirmarlo en sus redes sociales.

Tras el regreso del concurso El Gran Prix y su mítica patata caliente, el presentador vuelve a ponerse al frente de las Campanadas la noche del 31 de diciembre después de seis años de ausencia.

Por su parte, Roberto Herrero y la también cantante Nia Correira darán las Campanadas para TVE Canarias.

Un símbolo de la Navidad al que se le atragantan estas fechas

Se ha convertido en uno más de la familia, pero lo cierto es que el conocido como Ramontxu odia estas fiestas.

"Una vez, un montador de TVE me dijo: Ramón, tú eres la Navidad. Me pareció muy bonito, porque es verdad: llevo presentadas 18 Campanadas en cuatro décadas, 16 Telepasiones, 14 especiales de Nochevieja. Pero odio la Navidad. Mis padres eran hosteleros, y en estas fechas siempre estaban trabajando, íbamos a la contra de los demás. Eso se me quedó enquistado desde niño", contó hace dos años en una sincera charla con la periodista Luz Sánchez Mellado en El País.

"Todo alrededor luz y felicidad y yo con el esmoquin diciendo, bueno, tiro para adelante, deseando que llegue el 7 de enero", añadía García, que se puso al frente de las Campanadas por primera vez en 1995.

Ana Mena pone el broche de oro a un año de éxitos

Junto a García en la Puerta del Sol estarán la cantante Ana Mena. La artista malagueña debuta en Nochevieja en un formato nuevo pero muy ilusionante para ella.

Su disco Bellodrama le ha dado grandísimas alegrías, como colgar el cartel de entradas agotadas en el WiZink Center de Madrid. Hace solo unos días sorprendía con la versión electrónica de Madrid City, su último single, para una Gallery Session. "Esta nochevieja nos comemos las uvas a Las 12 en Madrid City", ha dicho en su cuenta de Twitter, haciendo un juego de palabras con los títulos de dos de sus temas.

Con la participación de Jennifer Hermoso

El especial Campanadas de RTVE contará con la participación de Jennifer Hermoso como invitada.

Lo hace meses después de convertirse en Campeona del Mundo de Fútbol junto a la Selección Femenina.

