Arcángel confiesa ante Rosalía su enamoramiento con "una fanática"

Rosalía sigue apurando los conciertos de su exitosa gira LUX Tour y ha ofrecido su último show en la ciudad estadounidense de Orlando (Florida). Una parada en la que, además de interpretar el laureado repertorio con el que ha triunfado durante su gira, el Confesionario ha vuelto a ser uno de los momentos álgidos del concierto.

En esta ocasión, ha sido el artista puertorriqueño Arcángel quien ha confesado sus más íntimas anécdotas sentimentales, descubriendo un aspecto muy poco conocido del cantante.

Arcángel ha recordado cómo, durante una gira en la que se sentía "un poco deprimido", se enamoró de una fanática que le acompañó durante el resto del recorrido del tour por el mundo e, incluso, cuando el artista volvió a casa ella lo acompañó. Sin embargo, como vienen siendo habitual en los invitados de Rosalía, la historia terminó en una profunda decepción amorosa.

Sin embargo, si algo ha demostrado durante su intervención es que supo tomarse la ruptura con filosofía y humor, dejando algunas de las frases más cómicas del Confesionario de Rosalía.