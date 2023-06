La audición más complicada e incómoda de Jennifer Lawrence: tuvo que hacerla desnuda con cinco mujeres

Jennifer Lawrence es una de las actrices más importantes de la década, que ha protagonizado grandes sagas como X-MEN o Los Juegos del Hambre.

La intérprete fue la actriz mejor pagada en los años 2015 y 2016, formó parte de la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time en 2013 y ganó un Oscar a mejor actriz por su papel protagónico en a Silver Linings Playbook, entre otros.

Pero para llegar tan lejos en en la industria cinematográfica, Jennifer ha vivido polémicas situaciones en Hollywood de las que nunca se olvidó. En un evento organizado por la revista ELLE en 2017, la actriz confesó que le hanía hecho incómodas y extrañas peticiones para obtener distintos papeles, entre ellas, bajar siete kilos en dos semanas.

No fue esa la primera vez que un productor obligó bajar de peso o intentó ridiculizarla por su físico. Lawrence se topó con una productora que le hizo pasar por un momento incómodo a la par que surrealista para conseguir un papel:

"Hizo que me desnudase con cinco mujeres mucho más delgadas que yo. Estábamos de pie una al lado de la otra con una cinta tapando nuestras partes privadas. Después de eso, la productora me dijo que usase las fotos de mi desnudo como inspiración para hacer dieta", confesó la intérprete de Passengers.

Después de estas declaraciones por parte de la mujer, el director le propuso a Jennifer que protagonizase una película pornográfica, además de hacerle comentarios lascivos: "Me dijo que no sabía por qué todo el mundo pensaba que estaba gorda, él pensaba que yo era 'perfectamente follable'". Dejé que me tratasen de cierta manera porque pensaba que lo tenía que hacer por mi carrera", reveló la actriz.

A pesar de que ahora la actriz tiene una gran y consolidada carrera, ha pasado situaciones muy difíciles dentro de la industria que, afortunadamente, parece que no tiene cabida en la actualidad para ella.