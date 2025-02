Las ausencias de los Premios Goya 2025: Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Karla Sofía Gascón, Tilda Swinton...

¿POR QUÉ NO ESTÁN?

La gala de los Premios Goya 2025 se celebra este sábado 8 de febrero a partir de las 22:00 para que la Academia de Cine entregue sus prestigiosos galardones a lo mejor del cine español del último año.

La ceremonia siempre ofrece grandes titulares por la alfombra roja, los emotivos y reivindicativos discursos durante las recogidas de premios... Pero algo que también llama la atención son las ausencias de nominados o profesionales destacados de la industria.

Este 2025, hay cuatro actrices y un director que no acuden a la gala de los Premios Goya. Ellos son Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Karla Sofía Gascón, Tilda Swinton y Julianne Moore.

Por qué no está Pedro Almodóvar

A pesar de estar nominado a Mejor director por La habitación de al lado, Pedro Almodóvar protagoniza la gran ausencia de los Premios Goya por un "problema de espalda" provocado por un accidente doméstico, tal y como informa EFE. Los médicos le aconsejaron evitar el desplazamiento hasta Granada.

Por qué no está Penélope Cruz

Penélope Cruz es una actriz habitual de las galas de los Premios Goya, pero esta vez no se la verá entre el público "al encontrarse con gripe", tal y como informó la organización el 6 de febrero. La actriz, que no está nominada, siente "no poder estar presente en una noche tan especial para el cine español. Tenía muchas ganas de viajar a Granada para reencontrarme con mis compañeros y celebrar sus trabajos".

Por qué no está Karla Sofía Gascón

La actriz española Karla Sofía Gascón, nominada en los Premios Oscar 2025, no está en la gala de los Goya a pesar de que la obra donde interpreta el papel protagonista está nominada a Mejor película europea, Emilia Pérez.

En caso de llevarse el premio, serán los distribuidores quienes lo recojan. Así lo informa EFE a través de fuentes de la producción de la película, quienes hablaron con Karla Sofía Gascón y decidieron que no acudiera a Granada por la polémica generada por sus controvertidos tuits antiguos criticando el islam o la diversidad.

Karla Sofía Gascón, apartada de la campaña de Emilia Pérez por los Oscar | Europa Press

Por qué no están Tilda Swinton y Julianne Moore

La británica Tilda Swinton y la estadounidense Julianne Moore tampoco están en la ceremonia de los Premios Goya "por problemas de agenda", según informa EFE. Ambas están nominadas a Mejor actriz protagonista por La habitación de al lado, la primera película en inglés de Pedro Almodóvar.

Pedro Almodóvar, Julianne Moore y Tilda Swinton en Venecia | Gtresonline

Ellas protagonizan una gran ausencia internacional.