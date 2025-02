Esta es la canción favorita entre las nominadas a los Premios Goya 2025, según los oyentes de Europa FM

C. Tangana y Valeria Castro, un montaje de Europa FM | Gtres

Los Premios Goya 2025, que se celebran en Granada este 8 de febrero, reúne a los mejores profesionales del cine español, y premia a las canciones originales de las películas bajo las categorías de Mejor canción original y Mejor música original.

Centrándonos en la primera categoría mencionada, cabe mencionar las cinco nominadas en esta edición: Show Me de Buffalo Kids, El borde del mundo de El 47, La virgen roja de La virgen roja, Los almendros de La guitarra flamenca de Yerai Cortés y Love is the Worst de Segundo premio.

A vosotros, los oyentes de Europa FM, os hemos preguntado estas semanascuál es vuestra canción nominada favorita. Y esta ha sido la seleccionada por la mayoría...

'El borde del mundo', de 'El 47', la favorita de los oyentes

La película El 47 es una de las favoritas de 2024, pero parece que también lo es El borde del mundo, una canción de la artista Valeria Castro con la que la canaria obtiene su segunda nominación al Goya.

Compuesta e interpretada por ella misma en castellano y catalán, la cantante canta con emoción un homenaje a la memoria de los hechos reales que inspiran la historia de El 47 sobre un movimiento vecinal.

El resto del top refleja los gustos de los oyentes, pero también el alcance de las películas de las canciones nominadas. Así ha quedado:

El top de Mejor canción original para los oyentes de Europa FM

5. 'Show Me', de 'Buffalo Kids'

4. 'Love is the Worst', de 'Segundo premio'

3. 'La virgen roja', de 'La virgen roja'

2. 'Los almendros', de 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés'

1. 'El borde del mundo', de 'El 47'