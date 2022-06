Ben Affleck solo tiene una frase en el documental de Jennifer Lopez, pero es clave

Ben Affleck no era pareja de Jennifer Lopez cuando la artista puertorriqueña protagonizó junto a Shakira el espectáculo de la Super Bowl 2020. A pesar de eso, el ahora novio de JLO y entonces exnovio de la cantante tiene un papel en el recién estrenado documental Halftime show.

Su intervención se descubrió al lanzarse el tráiler del documental y desde entonces había mucha expectación por descubrir por qué sale él y no lo hace Alex Rodríguez, quien era la pareja de Jennifer Lopez en ese momento.

El estreno del documental ha despejado toda clase de dudas. Ben Affleck tiene una breve aparición en la primera parte del vídeo recordando cómo fueron los inicios de su relación, exactamente recuerda una pregunta que le hizo en la primera etapa de novios y la respuesta que le dio Jennifer Lopez.

"Una vez le pregunté: ¿esto no te molesta? Y respondió: Soy latina. Yo soy una mujer, me esperaba esto. Tú no te lo esperas, tú esperas que te traten bien", cuenta Ben Affleck, quien entendió en ese momento machismo y racismo al que se veía sometida.

Humor a costa de Jennifer Lopez

El actor recuerda esta frase en un momento en el que se revisa cómo al principio de su carrera, la vida personal de Jennifer Lopez eclipsó su trabajo.

"El hambre por informar de mi vida eclipsaba todo lo que estaba pasando en mi carrera", cuenta la actriz, que confiesa que en aquel momento no tenía demasiada autoestima: "Me creía todo lo que decían de mi carrera. No era buena cantante, no era buena bailarina, no era buena en nada... No era mi país, ¿por qué no me largaba?". JLo llegó incluso a ser blanco de bromas en un capítulo de South Park.

Es al verlo cuando interviene Ben Affleck, quien también se convirtió en blanco de esas bromas cuando hicieron un sketch de la pareja en el que el actor era un guionista y ella, una señora de la limpieza.

Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron pareja entre 2002 y 2004 y retomaron su relación casi 20 años después. El regreso se confirmó en 2021, después de que la cantante se separase de Alex Rodríguez.