La bonita respuesta de Manuel Carrasco a su imitador en Tu Cara No Me Suena Todavía

GANADOR DE LA TERCERA GALA

Raúl Ogalla, ganador de la tercera gala de Tu Cara No Me Suena Todavía, nos emocionó con su imitación de Manuel Carrasco interpretando su canción Y Ahora. Tanto ha gustado su actuación, que hasta el propio Manuel Carrasco no ha podido resistirse a felicitarlo a través de Twitter.