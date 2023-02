Brendan Fraser dedica su discurso en los premios SAG a los actores olvidados: "Tened coraje"

Brendan Fraser ha protagonizado uno de los discursos más emotivos en los premios SAG 2023, en el que se dirigió a aquellos actores que llevan tiempo esperando una gran oportunidad, situación en la que él mismo se encontró antes de protagonizar La Ballena (The Whale).

TRIUNFA CON 'THE WHALE'

Brendan Fraser no pudo contener las lágrimas durante los premios SAG 2023 al llevarse el galardón a Mejor actor por su gran interpretación en la película La Ballena (The Whale).

Fue Jessica Chastain —quien protagonizó otro momentazo al tropezar cuando subió al escenario a coger su premio— la que anunció que Fraser había sido el ganador de su categoría.

"Nunca me podría haber imaginado que me ofrecerían el papel de mi vida con este personaje, Charlie en The Whale", empezó reflexionando el actor de 54 años, visiblemente emocionado.

"Es alguien que está en una balsa de remordimientos, pero en un mar de esperanza. He estado en ese mar", ha continuado explicando recordando cuando se sumió en una profunda depresión porque durante años no le ofrecieron ningún papel.

"Y he montado en esa ola últimamente. Ha sido poderoso, ha sido bueno, pero también me ha aplastado hasta el fondo del océano, arrastrando mi cara por allí y terminando en una playa extraña en un mundo diferente, preguntándome: '¿Dónde estoy?"

Por último, ha querido dirigirse directamente a todos aquellos actores y actrices que, como él, se encuentran ahora mismo en ese océano: "Solo quiero que sepáis, de verdad, todos los actores que han pasado por eso, que están pasando por esto; sé cómo se sienten. Creedme, si os quedáis ahí y ponéis un pie delante del otro, llegaréis a donde tengáis que ir. Tened coraje".