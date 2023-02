Jessica Chastain se cae al subir a recoger el premio SAG: "Me da un poco de vergüenza"

Jessica Chastain protagonizó uno de los momentos más virales de la ceremonia de entrega de los premios SAG 2023. La actriz de 45 años fue reconocida con el premio a Mejor actriz en una serie limitada o película hecha para TV por George & Tammy y, cuando subió a recoger el galardón, tropezó en las escaleras yéndose al suelo.

El momento fue una especie de viaje al pasado ya que recordó, inevitablemente, a la noche de los Oscar 2013, cuando Jennifer Lawrence ganó el premio a Mejor actriz por El lado bueno de las cosas y se cayó cuando subió a recogerlo.

Jennifer Lawrence, en los premios Oscar 2013. // Getty Images

Diez años después se repitió la escena y Jessica Chastain trató de tomárselo con humor.

"Me da un poco de vergüenza haberme tropezado en las escaleras, pero dos hombres muy guapos me ayudaron a subir", dijo a la revista People. "Así que no fue tan malo", añadió la intérprete

Un homenaje a Philip Seymour Hoffman

La actriz, que en 2022 recogió el Oscar por Los ojos de Tammy Faye, no se esperaba el premio (según se pudo ver en su cara al anunciar el galardón) y al subirse al escenario quiso recordar a su compañero Philip Seymour Hoffman.

"Nos contó todas sus historias frustrantes sobre las audiciones y nos animó a seguir adelante incluso cuando sentíamos que nadie nos miraba”, dijo sobre el actor fallecido en 2014. “Y al final de la charla, [ Seymour Hoffman] dijo: 'Espero trabajar con cada uno de ustedes', y me sorprendió porque fue como si él lo hubiera creado. Unos años más tarde se hizo realidad y tuve la oportunidad de hacer una obra de teatro. con él [Otelo en 2009]".

Chastain agregó: "Estoy contando esta historia ahora porque me recuerda lo poderosa que es nuestra mente y que somos lo que crean nuestros pensamientos. Así que solo quiero decirles a todos los que podrían estar luchando en casa, a todos los actores que tengo para encontrarnos: Seguid adelante. Estáis a un trabajo de distancia. Espero trabajar con vosotros. os veré en el set. Os amo".