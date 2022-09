La broma que le gastó el equipo de 'El novato' a Joaquín Sánchez

El capitán del Betis, Joaquín Sánchez visitó El Hormiguero donde presentó su programa Joaquín, El Novato, un programa de entrevistas que se estrenará muy pronto, donde el futbolista conocerá diferentes trabajos: "A ver si soy capaz de sacarme un futuro con estas profesiones".

Pablo Motos reveló que el director de Joaquín, El novato, junto con el resto del equipo del programa, gastó una broma al futbolista diciéndole que tenía que probar a ser actor porno. El capitán del Betis aseguró que cuando le dijeron eso se alegró mucho, y pensó: "Para esto he venido yo a la tele".

Entre risas comentó que esta idea no le pareció tan bien a su mujer: "Me quería matar".

Cuando ya le contaron que era una broma, Joaquín indicó que se sintió aliviado: "Menos mal porque no hubiera dado la talla".

Invitados de 'Joaquín, El novato'

Pablo Motos preguntó al futbolista por los invitados de su programa con lo que Joaquín reveló algunos nombres como Pedro Duque, Rosario, Los Morancos o Vicente Vallés.

También contó que con Mercedes Milá lo pasó regular porque se puso muy nervioso y no durmió la noche anterior. Es más, estaba tan tenso que incluso llegó a obedecer la órdenes que Milá le daba a su perro Scott.

Pablo Motos también reveló que era uno de los invitados al programa de Joaquín por lo que en El Hormiguero se cambiaron las tornas para ver qué había aprendido el futbolista.

En este cambio de papeles Joaquín pudo preguntarle a Motos: "¿Piensas retirarte o esto va a ser para siempre?", A lo que el presentador respondió: "Después de ti".

¿Cuándo se retirará Joaquín Sánchez?

El año pasado, Joaquín Sánchez anunció su intención de retirarse, sin embargo, el jugador sigue en activo.

En El Hormiguero ha anunciado: "La intención es que este sea el último año".

Aún así asegura que puede haber motivos por los que alargue su carrera: "Imagínate que entramos en Champions, ¿Cómo me voy a ir?, Es que no me puedo ir".