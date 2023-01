Brooke Shields confiesa en su documental que fue violada

Tras el estreno del documental Pretty Baby: Brooke Shields en el festival de cine Sundance, se ha conocido la noticia de que la actriz de Hollywood Brooke Shields ha confesado que fue violada a los inicios de su carrera.

La intérprete ha revelado en su filme que, tras graduarse en la universidad, se reunió con un hombre que conocía de la industria (cuya identidad ha decidido mantener en el anonimato), pensando que se trataba de un encuentro laboral para hablar de su próxima película, pero nada más lejos de la realidad.

Shilds ha contado que el agresor la llevó a su hotel para pedirle un taxi y al regresar del baño apareció desnudo y la violó.

"Era como una lucha libre. Tenía miedo de que me ahogara o algo así. No luché tanto. No lo hice. Me quedé totalmente paralizada. Pensé que mi único 'no' debería haber sido suficiente. Y solo pensé 'mantente viva y vete'", recordaba duramente en el documental.

Aunque la actriz ha sacado de todo esto algo en positivo: "Creo que hay una positividad en mi viaje particular y en la perseverancia y el trabajo duro. Creo que hemos progresado. Creo que las personas cuentan más de sus historias y eso permite que empecemos a cambiar la forma en que hablamos al respecto”, expresó durante el estreno.

Otros agresiones sexuales

Cuando tan solo tenía 11 años, Brooke participó en la película Pretty Baby donde interpretaba a una prostituta infantil; y con tan solo 9 años un fotógrafo amigo de la familia le tomó fotos desnuda e intentó venderlas.

La madre de la actriz, Terrie Shields, denunció al fotógrafo, y aunque fueron a juicio, la denuncia no prosperó: ganó él.

"Creo que es más inteligente, más fuerte y más intrépida de lo que creen incluso sus fans más acérrimos. Estoy asombrada por la valentía de Brooke ", ha manifestado Lana Wilson, la directora del documental donde se recogen todos los abusos y agresiones a lo largo de la carrera de la actriz.