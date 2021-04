Qué se sabe del cameo de Justin Bieber en 'Friends'

El regreso de Friends está cada vez más cerca. Monica, Rachel, Phoebe, Chandler, Joey y Ross ya se han juntado en Los Angeles para grabar The Reunion (nombre oficial de la cita) y ahora lo que se espera es que HBO Max anuncie cuanto antes la fecha de estreno de este misterioso especial.

Poco, o casi nada, se sabe del que para muchos es el acontecimiento televisivo de la temporada. La plataforma mantiene bajo llave toda la información sobre la cita. Tanto es así que el actor Matthew Perry tuvo que borrar la foto que publicó del rodaje en redes sociales. Aunque lo hizo cuando ya era demasiado tarde y ya había empezado a circular en las cuenta de muchos fans de la serie.

A falta de información, llegan los rumores y el último señala a Justin Bieber. Según publica el tabloide británico de The Sun, el cantante podría hacer un cameo en el reencuentro, una práctica habitual de la serie que contó en su elenco con rostros como Julia Roberts, Bruce Willis o Helen Hunt, entre otros muchos.

Justin Bieber y su aparición en Friends

El artículo de The Sun señala que Justin Bieber llevaría en este especial el disfraz de Sputnik que lució Ross (David Schwimmer) en el capítulo El de la fiesta de Halloween de la octava temporada.

"¿Te acuerdas del satélite ruso Sputnik?", decía Ross a Monica (Courteney Cox) cuando ésta le preguntaba por su disfraz, antes de explicar al detalle su vestimenta que Joey (Matt LeBlanc) vio con otros ojos: "¡Un zurullito!".

"Tuvo el honor de participar en el rodaje y no le importó ponerse ese disfraz ridículo", dice sobre la aparición de Justin Bieber, que curiosamente nació el mismo año que se estrenó la serie: en 1994.

Lo que se sabe del regreso de 'Friends'

Todo lo que rodea al regreso de Friends es un misterio, desde la posible aparición de Justin Bieber a la fecha de estreno. Por ahora se sabe muy poco sobre el proyecto que los protagonistas de la serie anunciaron en febrero de 2019 y cuyo rodaje tuvo que retrasarse por el coronavirus.

La cita ya ha sido rodada y, según contó Schwimmer antes del rodaje, "la reunión no es guionizada". "No es un reboot en el que interpretemos a nuestros personajes. Somos nosotros juntos hablando, cosa que no ocurre mucho y no ha pasado delante de la gente desde 2004, cuando terminamos de grabar el último capítulo”, dijo sobre la cita en una entrevista con The Graham Norton Show.

No dice lo mismo The Sun, que apunta que se recrearán escenas míticas de la serie como el día que Joey (Matt LeBlanc) se puso toda la ropa de Chandler. Un clásico para los fans de Friends.