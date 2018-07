Camila Cabello, Jimmy Fallon y The Roots tocan ‘Havana’ con instrumentos de juguete

Siempre que un cantante pasa por el programa de Jimmy Fallon sabe que alguna locura le tiene preparada. Hemos visto grandes momentos del presentador como cuando bailó la coreografía de Single Ladies con Justin Timberlake o las divertidas conversaciones con Ariana Grande a través de canciones.

Pero sin duda una de las secciones más divertidas del show es cuando la estrella invitada interpreta su mayor éxito con instrumentos infantiles. Hemos visto a Ed Sheeran con su Shape Of You, Adele con su hit Helloo a Metallica interpretar Enter Sandman junto al presentador y la banda del programa The Roots.

Ahora le ha tocado el turno a Camila Cabello y como no podía ser de otra manera la canción escogida ha sido su exitazo Havana. Si ya escuchamos una divertida versión del tema interpretada por un pollo de goma, ¡esta nueva versión está a la altura!