Cate Blanchett y Colin Farrell se coronan como mejores actores en el Festival de Venecia

El Festival de Venecia ha llegado a su fin. Después de varios días de alfombras rojas, proyecciones de películas y eternos aplausos, por fin se conocen los ganadores de este festival.

Pese a que Ana de Armas recibiese la ovación más larga del festival, de 14 minutos, su interpretación de Marilyn Monroe en Blonde no le ha valido ningún premio. La Copa Volpi a Mejor Actriz ha sido para Cate Blanchett por su papel protagónico en Tár, donde interpreta a la exitosa directora de orquesta austriaca Lydya Tár.

La Copa Volpi a Mejor Actor la ha recibido Colin Farrel por su papel en Almas en pena de Inisherin, un filme de drama/comedia que trata sobre la amistad.

Otros premios otorgados

El León de Oro es una de las condecoraciones más importantes de este festival cinematográfico, y ha sido para Laura Poirtas por su documental All the beauty and the bloodshed. Es las segunda vez que la productora recibe este premio.

El Gran Premio del Jurado se lo ha llevado el filme Saint Omer de Alice Diop, un drama judicial que narra una historia sobre abogados y literatura.

Almas en pena de Inisherin de Martin McDonagh no solo se llevó el premio a Mejor Actor con la interpretación de Colin Farrel, también le ha valido el premio a Mejor Guion.

Estreno en cines próximamente

La películas premiadas aún no han llegado a la gran pantalla. Para ver el filme de Cate Blanchett habrá que esperar hasta el 7 de octubre de 2022. La película de Colin Farrel llegará un poco después, y estará disponible en salas el próximo 21 de octubre.