Censurada la escena de sexo oral entre Batman y Catwoman

Harley Quinn, la serie de animación del universo DC Comics, se ha visto envuelta en la polémica después de que se haya hecho pública la decisión de la editorial de censurar una de las escenas explícitas entre dos de sus personajes planificadas para la tercera temporada de la ficción de animación

Según la información publicada por Variety, el cocreador de la producción, Justin Halpern, ha desvelado que en los guiones de la nueva temporada se incluía una escena en la que Batman le practicaba sexo oral a Catwoman.

Sin embargo, desde DC Comics se negaron a que llegara a producirse ese instante íntimo entre los populares personajes. "No podéis hacer eso. No podéis hacer eso absolutamente... Los héroes no hacen eso". Los creadores de la serie contestaron: : "¿Estáis diciendo que los héroes son solo amantes egoístas?".

Pero la negativa siguió presente: "No, es que vendemos juguetes de héroes. Es difícil vender un juguete si Batman también practica sexo oral a alguien".

Sobrepasar los límites

La decisión de DC no dejó de sorprender a los encargados de Harley Quinn, que ya habían recibido el visto bueno en otras ocasiones para sobrepasar los límites, incluso con los malos de los cómics. Así habló Justin Halpern de la producción de animación de HBO Max: "Es increíblemente gratificante y liberador utilizar personajes que se consideran villanos porque tienes mucho más margen de maniobra".

A pesar de ello, parece que sí hay algunas fronteras que los creadores de los populares cómics no están dispuestos a sobrepasar y una de ellas es practicar sexo oral a una mujer.

'Harley Quinn' en España

Harley Quinn —que próximamente estrenará los episodios de la tercera temporada en Estados Unidos— aún no se ha estrenado en España. Los seguidores de los cómics de DC siguen a la espera de que HBO incluya la ficción de animación en su catálogo en España.

En la versión original, Kaley Cuoco (Big Bang Theory) pone su voz a la protagonista —Harley Quinn—, un personaje al que en el cine dio vida la actriz Margot Robbie.