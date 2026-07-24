Cómo funciona el voto del público en la semifinal de 'La Voz Kids'

Equipo Edurne para la Final de La Voz Kids: Mía consigue el pase del público y Martina el de su coach | Roberto Sastre

Este 24 de julio Antena 3 emite la semifinal de La Voz Kids , una gala de la que saldrán los grandes finalistas de los equipos de Ana Mena, Antonio Orozco, Edurne y Luis Fonsi .

La Voz Kids afronta su emotiva recta final de su edición de 2026, tras varios meses llenos de actuaciones de los talentos más pequeños de nuestro país.

Los talents de Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne se enfrentan este viernes 24 de julio a una semifinal en la que los concursantes se jugarán su plaza en la final, dándolo todo en su actuación para poder pasar a la última gala.

Cada uno de los cuatro coaches llega a esta fase con tres talents en su equipo, pero dos de cada equipo logrará clasificarse para la última gala. Uno de ellos será escogido por el propio coach, mientras que el otro está en manos del público.

El voto del público, indispensable en la semifinal

En esta semifinal el voto del público es muy importante. Los espectadores desde el plató tendrán un papel decisivo en la elección de los finalistas, ya que sus votos servirán para determinar qué concursantes continúan en el concurso. El público presente en el plató es el primero en elegir finalista de cada equipo.

Cómo votar por tu favorito en 'La Voz Kids'

En esta edición, es el público presente en el plató del concurso -formado por más de 1.000 personas- quien vota a su concursante favorito para que pase a la gran final del sábado 25 de julio. No habrá televoto en esta edición.

Al finalizar la semifinal se conocerán así los ocho finalistas de La Voz Kids 2026.