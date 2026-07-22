Rosalía responde a la polémica con sus fans argentinos: "Le di a compartir porque sonaba 'La Perla'..."

Las redes sociales están siendo el campo de batalla de una nueva polémica para Argentina. Tras ganar España en el Mundial de fútbol, muchos artistas han celebrado que La Roja haya conseguido su segunda estrella, pero Rosalía ha salido mal parada por compartir un post de TikTok.

Se trata de un vídeo de Mia Khalifa en el que la actriz hacía sonar La Perla mientras escribía un controvertido texto para los argentinos: "Cómo suena ahora que las perlas hayan sido derrotadas".

Tal ha sido el impacto para los fans argentinos de Rosalía que la artista los calificara indirectamente de perla que, a varios días de sus conciertos en Buenos Aires, muchos se han mostrado muy descontentos con ella. Y el revuelo ha llegado a la catalana, que ha decidido pronunciarse mediante un story por Instagram.

"Le di a compartir porque sonaba la perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón", escribe la intérprete de Magnolias sobre una imagen de la bandera argentina.