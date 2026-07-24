Charli XCX vuelve a romper las reglas con 'Music, Fashion, Film'

La trayectoria de Charli XCX no deja de dar nuevas vueltas de tuerca con el lanzamiento de Music, Fashion, Film, su nuevo álbum, el nuevo álbum de la británica en el que cambia por completo el registro mostrado en su anterior obra Brat, con el que se alzó como una de las divas pop del panorama.

Un disco en el que la artista se envuelve en un sonido en el que el rock británico ejerce como hilo conductor, pero que en el que también se aprecian guiños a la electrónica o nuevas tendencias como el hyperpop bajo la producción de A.G. Cook y Finn Keane.

A nivel lírico, Charli XCX no duda en profundizar en las sensaciones que le despierta la fama conseguida o reflexionar acerca de la propia industria musical, con el tono irónico con el que se maneja habitualmente en entrevistas o redes sociales.

Además, el carácter cinametográfico de la obra no solo abarca el título o la portada del álbum, donde el director Martin Scorsesse aparece acompañado del músico John Cale y el diseñador Marc Jacobs, sino que también ha creado una película como parte integral del proyecto.

Éxito entre la crítica y el público

Music, Fashion, Film parece consagrar a Charli XCX entre la crítica , llegando incluso a una valoración de cinco estrellas en el medio británico The Guardian, calificándolo como un trabajo que mantiene la intensidad artística de Brat, o los halagos recibidos por Financial Times o The Times, que reconocen la la ambición artística de la propuesta a pesar de cuestionar su corta duración.

De hecho, coincidiendo con el lanzamiento, Charli XCX ha sido entrevistada en la revista Rolling Stone, abordando cómo ha sido el proceso creativo del álbum tras el éxito experimentado con Brat.

Por otro lado, la reacción del público también ha sido muy positiva, con una base de seguidores que alaban la diversidad de géneros en los que la artista consigue mostrar todas sus virtudes, mostrando su apoyo en redes sociales.