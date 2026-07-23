Bad Bunny cierra por todo lo alto el 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour': todas las canciones exclusivas e invitados de la gira
Bad Bunny pone punto y final a su DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, una gira con la que ha cambiado por completo tanto su trayectoria musical como el concepto de concierto. Y tras una última cita con su público el Bélgica, repasamos la lista de los invitados que ha tenido Benito durante todo su tour, la de todas las canciones exclusivas.
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Bad Bunny se ha despedido de su DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour este 22 de julio, con un último show especial en Bélgica.
"Yo estuve aquí, en Bélgica, hace mucho tiempo... Y cuando me dijeron que esta gira yo la cerraba con un show en Bélgica, no entendía, no entendía mucho. Yo decía: '¿De todos los lugares... en Bélgica? ¿Por qué Bélgica?' ¡Hoy entiendo por qué Bélgica!", expresó ante un público emocionado en el en King Baudouin Stadium en Bruselas.
Su gira más especial hasta el momento termina tras más de 50 conciertos por el mundo, a parte de los 31 shows especiales en su residencia en Puerto Rico. Durante las casi tres horas de show el boricua ha llevado un set de orquesta, ha perreado con todos sus fans desde La Casita, ha cantado sus grandes hits y ha demostrado que es el artista del momento.
Y no lo ha hecho solo, pues durante muchos conciertos del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour le han acompañado grandes nombres de la música urbana. Por supuesto, Bad Bunny ha conseguido que cada espectáculo sea único también por las canciones exclusivas de cada noche.
Con la gira ya concluida, repasamos todos los nombres que se han subido al escenario junto a Benito, y esos temas especiales de cada uno de los conciertos.
Todos los invitados de la gira de Bad Bunny
O locales o latinoamericanos: Bad Bunny se ha rodeado de grandes artistas a lo largo de la gira, por lo que repasamos todos los que han pasado por el escenario del tour, a veces incluso varias veces:
- Romero Santos (Santo Domingo, República Dominicana)
- Jhayco (San José, Costa Rica)
- Feid (Ciudad de México, México)
- Grupo Frontera (Ciudad de México, México)
- Julieta Venegas (Ciudad de México, México)
- Natanael Cano (Ciudad de México, México)
- J Balvin (Ciudad de México, México)
- Becky G (Santiago, Chile)
- Jowell & Randy (Santiago, Chile)
- Ñengo Flow (Lima, Perú)
- Li Saumet, de Bomba Estéreo (Medellín, Colombia)
- Arcángel (Medellín, Colombia)
- Karol G (Medellín, Colombia)
- Mora (Buenos Aires, Argentina)
- Khea, Duki y Cazzu (Buenos Aires, Argentina)
- Eladio Carrión (Buenos Aires, Argentina)
- RaiNao (São Paulo, Brasil)
- Bad Gyal (Barcelona, España)
- Bryant Myers (Barcelona, España)
- Myke Towers (Madrid, España)
- Luar la L (Madrid, España)
- Young Miko (Madrid, España)
- Eladio Carrión (Madrid, España)
- RaiNao y De La Ghetto (Madrid, España)
- Mora (Madrid, España)
- Lunay (Madrid, España)
- Dei V y Quevedo (Madrid, España)
- RaiNao (Düsseldorf, Alemania)
- Jhayco (Arnhem, Países Bajos)
- Gorillaz (Londres, Inglaterra)
- Yandel (Marsella, Francia)
- J Balvin (París, Francia)
- Bladee (Estocolmo, Suecia)
- Luar la L (Estocolmo, Suecia)
- Sfera Ebbasta (Milán, Italia)
- Jowell & Randy (Bruselas, Bélgica)
Todas las canciones exclusivas de la gira de Bad Bunny
Cada concierto de Bad Bunny ha sido único, y eso es gracias en parte a las canciones exclusivas de cada noche. Repasamos en esta lista todos los temas sorpresa del tour:
- 25/8 (Santo Domingo, República Dominicana)
- Después de la Playa (Santo Domingo, República Dominicana)
- Caro (San José, Costa Rica)
- Te Deseo Lo Mejor (San José, Costa Rica)
- Chambea (Ciudad de México, México)
- Perro Negro (Ciudad de México, México), junto a Feid
- Amorfoda (Ciudad de México, México)
- Where She Goes (Ciudad de México, México)
- Te Mudaste (Ciudad de México, México)
- La Corriente (Ciudad de México, México)
- Mojabi Ghost (Ciudad de México, México)
- Soy El Diablo (Ciudad de México, México), junto a Natanael Cano
- Soy Peor (Santiago, Chile)
- Mayores (Santiago, Chile), junto a Becky G
- Solo de Mí (Santiago, Chile)
- Si Estuviésemos Juntos (Lima, Perú)
- Booker T (Lima, Perú)
- No Me Quiero Casar (Medellín, Colombia)
- Tú No Metes Cabra (Medellín, Colombia)
- A Tu Merced (Medellín, Colombia)
- Otra Noche en Miami (Buenos Aires, Argentina)
- Una Vez (Buenos Aires, Argentina), junto a Mora
- Thunder y Lightning (Buenos Aires, Argentina), junto a Eladio Carrión
- Vete (São Paulo, Brasil)
- Te Boté Remix (São Paulo, Brasil)
- Un Preview (Sídney, Australia)
- Un Ratito (Sídney, Australia)
- La Santa (Barcelona, España)
- Triste (Barcelona, España), junto a Bryant Myers
- Estamos bien (Lisboa, Portugal)
- Ignorantes (Lisboa, Portugal), junto a Sech
- Adivino (Madrid, España), junto a Myke Towers
- Teléfono Nuevo (Madrid, España), junto a Luar la L
- FINA (Madrid, España), junto a Young Miko
- Como antes (Madrid, España)
- Coco Chanel (Madrid, España), junto a Eladio Carrión
- Dime si te acuerdas (Madrid, España)
- Un verano sin ti (Madrid, España)
- Hibiki (Madrid, España), junto a Mora
- Soltera (Remix) (Madrid, España), junto a Lunay
- Columbia (Remix) (Madrid, España), junto a Quevedo
- Enséñame a bailar (Düsseldorf, Alemania)
- Vuelve (Düsseldorf, Alemania)
- La difícil (Arnhem, Países Bajos)
- 200 MPH (Arnhem, Países Bajos)
- CYBERTRUCK (Londres, Inglaterra)
- Ni bien ni mal (Londres, Inglaterra)
- Explícale (Marsella, Francia), junto a Yandel
- Vou 787 (París, Francia)
- Como un Bebe (París, Francia), junto a J Balvin
- Mr. October (Estocolmo, Suecia)
- Agosto (Estocolmo, Suecia)
- La Zona (Varsovia, Polonia)
- Andrea (Milán, Italia)