Louis Tomlinson celebra los 16 años de One Direction: "Me da mucha nostalgia"

Como cada 23 de julio, internet se ha llenado de fans conmemorando el aniversario de la creación de One Direction, fecha de la que han pasado ya 16 años. Para sorpresa de las directioners, Louis Tomlinson también ha querido celebrar el cumpleaños de la banda escuchando toda su discografía y compartiendo algunas anécdotas y comentarios en sus redes sociales.

"¡16 años de One Direction! Me vuela la cabeza. Gracias por cambiarnos la vida y por el amor y la pasión que seguís demostrando", escribió Louis Tomlinson en su perfil de X en un post en el que adelantó que planeaba pasar el resto del día "escuchando estos temazos y recordando viejos tiempos"

Un repaso por la discografía de One Directin

Minutos después, el artista británico publicó varias historias de Instagram comentando algunas canciones de la banda en orden cronológico. Tomlinson comenzó su rememeber con Same Mistakes, a la que siguieron otras canciones de Up All Night como Moments, de la que guarda "muchos recuerdos muy especiales", o Na Na Na sobre la que bromeó "el pico de la escritura".

"Sigo recordando la grabación del vídeo perfectamente, creamos algunos recuerdos increíbles aquel día", escribió sobre Live While We're Young. Del disco Take Me Home también compartió canciones como Kiss You ("Siempre me encantó esta"), C'mon, C'mon ("Enorme en directo") o Over Again ("Siempre recuerda a Niall por alguna razón").

El repaso de Midnight Memories comenzó con la canción homónima, que confesó que era una de sus tres canciones favoritas de One Direction, y le siguieron otras como Strong o Through The Dark. "Me da mucha nostalgia", comentó sobre Act My Age, aunque la canción de Four que más emocionó a sus fans fue 18, que según escribió, era una de las favoritas de su madre, que falleció en 2016. "Me tuvo cuando tenía 18 años, así que siempre he tenido una sensación maravillosa cantando esta", añadió.

Por último, el británico comentó varios temas de Made in the AM. "El tipo de canción que me hace sentir increíblemente orgulloso de donde acabamos. Una producción deliciosa. Demasiado buena para una boyband", escribió sobre Long Way Down, metiendo el dedo en la llaga de muchas directiones al recordar el videoclip de Infinity que grabaron y que nunca llegó a salir a la luz.

Las palabras de Louis Tomlinson para Liam Payne

Desde que Liam Payne falleció en octubre de 2024, el aniversario de One Direction tiene un sabor agridulce para sus fans. En sus redes sociales, Louis Tomlinson también quiso dedicarle unas palabras a su antiguo compañero. "A mi hermano, te echo de menos todos los días pero especialmente en días como hoy. Sé que habrímos celebrado juntos hoy".

"Estoy bastante seguro de que esta fue la primera vez que Liam descubrió su falsete, y recuerdo lo orgullosos que estábamos todos de él. Suena increíble", escribió en Instagram sobre More Than This.