Los fans de Star Wars están de celebración. El famoso cazarrecompensas Boba Fett contará con su propia serie de televisión para el próximo diciembre del 2021: El libro de Boba Fett. El anuncio era revelado con una brutal escena post créditos en el último capítulo de The Mandalorian .

Boba Fett en The Mandalorian / YouTube/Disney

Diciembre del 2021 acaba de convertirse en el mes favorito del próximo año para todos los seguidores de Star Wars. Y es que se acaba de confirmar que uno de los personajes más queridos por los fans, Boba Fett, contará con su propio spin-off en la plataforma para esas fechas.

La serie llegará a Disney+ el mismo mes en el que se estrenará la nueva y tercera temporada de The Mandalorian, la nueva serie de éxito de la franquicia en la que se daba de nuevo vida al famoso cazarrecompensas mandaloriano.

El anuncio se estaba haciendo de rogar. Y es que hace unas semanas, Disney anunciaba una gran cantidad de contenido de la franquicia para los próximos años en donde, por sorpresa, no se incluía el prometido y deseado spin-off. La omisión de la serie provocó que las redes sociales comenzaran a volverse locas buscando una explicación por la que Disney no hubiera confirmado la serie, barajando la posibilidad de que hubiera sido cancelada o de que pudieran adaptar al personaje de nuevo para la tercera temporada de The Mandalorian.

Sin embargo, el ultimo capitulo de esta serie -estrenado mundialmente el pasado viernes- dejaba de nuevo a los fans de la franquicia tranquilos. Una brutal escena post créditos dejaba claro que Boba Fett llegaría a todos los hogares de nuevo el próximo diciembre.

Con el nombre de 'El libro de Boba Fett' ('The Book Of Boba Fett'), la serie parece ser que estará ambientada tras los acontecimientos del último episodio de la segunda temporada de The Mandalorian. En el corto pero revelador adelanto podíamos ver como el cazarrecompensas volvía al planeta Tatooine, lugar en el que descubríamos que había sobrevivido tras su supuesta muerte en el Episodio VI. Junto con Fennec Shand, mataban al actual líder del planeta, el antiguo asesor de Jabba, Bib Fortuna, convirtiéndose así en el nuevo líder criminal del Borde Exterior.

Una escena que despertaba la sorpresa de toda la comunidad y que dejaba abierta una puerta muy jugosa con la que continuar con el spin-off del personaje y con su vida. Ahora habrá que esperar al próximo año para que se sigan revelando nuevos detalles de la serie que ya se ha convertido en uno de los estrenos más esperados para todos los seguidores de la franquicia de Star Wars.

