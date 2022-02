El creador de 'Élite' explica por qué no hay personajes gordos en la serie: "Muestro cuerpos de ensueño"

La visibilidad está a la orden del día en la industria cinematográfica. Desde cuerpos no normativos a todo tipo de sexualidades o géneros, lo cierto es que cada vez es más común ver personajes de todo tipo, con los que todos nos podemos sentir identificados, protagonizando algunas de las series y películas más importantes del momento.

Falta de diversidad de cuerpos en Élite

Sin embargo, no todas las producciones siguen el mismo patrón. Y es que si algo ha destacado en Élite, uno de los grandes éxitos de Netflix en nuestro país, es la ausencia de cuerpos y personajes que se salgan de lo normativo: todos los personajes que estudian en Las Encinas son atractivos, delgados y muy fibrados, algo que ha sido muy criticado por gran parte de la audiencia.

A esta falta de personajes más cercanos a los arquetipos normales de la sociedad, donde no aparece ni una sola persona gorda y ni un solo cuerpo no normativo, ha contestado ahora uno de sus creadores, con unas palabras que han desatado la polémica en las redes sociales. Y es que para Carlos Montero, showrunner de la serie de Netflix, la ausencia de diversidad corporal y la sexualización de los protagonistas que aparecen en Élite está totalmente justificada. Así lo ha explicado a una entrevista a Fotogramas.

"Yo te diría que los cuerpos de Élite no son normativos. Son lo contrario. Son cuerpos a los que aspiramos, ya sea para parecernos a ellos o para acostarnos con ellos. ¿Cuáles son las razones de mostrar estos cuerpos y no los de verdad? Pues los mismos de estar contando una élite española que tampoco existe", explicaba el creador, alegando que no se trata más que de "una estilización, una idealización": "Igual que muestro piscinas y casas de ensueño, muestro también cuerpos de ensueño".

Sexualización de sus personajes

Sobre la sexualización de sus personajes, Montero ha asegurado que todo lo que escribe tiene siempre esa aspiración de ser sensual y así lo ha demostrado con otras producciones de la talla de Física o Química o El desorden que dejas. Por ello, consideraba que "en esta ola de puritanismo en la que llevamos inmersos desde hace unos años, algo tan primario y tan sencillo como lo sexy empieza a ser revolucionario".

“Yo reivindico la alegría del deseo. No necesito poner a mis personajes al borde del abismo, con una jeringuilla en el brazo, para que enseñen su desnudez", ha explicado el creador, comparando su serie con la aclamadísima Euphoria. "Ya sé que no me darán premios por ello, pero he aprendido a vivir sin ellos divinamente”, reconocía.

"Dudo que yo posea la capacidad de decirle a un gordo que es sexy"

A pesar de todo, Carlos Montero considera que caben cuerpos diversos en las series sexys, aunque se plantea si él es la persona adecuada para hacerlo. "¿Tengo que hacerlo yo? Pues no lo sé. ¿Hay gordos sexys? Ya te digo yo que sí que tengo mi público. Pero yo con verme en el espejo ya tengo bastante. ¿Para qué hacerle pasar a los espectadores por el mal trago de verme en la ducha?”, justificaba el guionista.

Aunque muchos creen que una serie con tanto éxito como Netflix podría ser el escaparate perfecto para visibilizar todo tiempo de cuerpos y que cualquiera puede ser "sexy", el creador de Élite considera que esta pretensión es "un tanto ingenua". "Es darle a la ficción un poder que tal vez tenga pero en muy pequeña medida. Dudo que yo posea la capacidad de decirle a un gordo que es sexy. Se lo puedo decir, pero ya que se lo crea... Pero oye, a lo mejor es cuestión de probar. No me cierro a nada", ha concluido.