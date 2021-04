El vídeo del día que Cristina Pardo hizo una conexión con Ferreras borracha

El programa de Cristina Pardo, Liarla Pardo, ha cumplido tres años y por este motivo la periodista ha sido entrevistada por la actriz Anabel Alonso en La Sexta.

Hablando de su trayectoria, en la pantalla de detrás ha aparecido una imagen de Cristina bastante más joven realizando un directo para la cadena. "Ahí iba borracha", ha confesado Cristina ante la sorpresa de Anabel.

"Cuando empecé nos hicieron un cursillo sobre cómo montar vídeos. Yo venía de la radio y hubo días que dije ‘yo no sirvo para esto, me tengo que ir'", continuaba Pardo desviando el tema, a lo que la actriz ha insistido en que quería conocer la historia del directo bebida.

"Yo en teoría trabajaba de lunes a viernes, entonces un sábado me fui a La Latina a pasar el día. Justo se iba a anunciar el rescate financiero y yo me estaba riendo de mis compañeros que tenían que trabajar ese día. Entonces me llamó Ferreras y me dijo: 'tienes que ir al rescate financiero'. Le dije que me había bebido tantos gin tonics como millones nos van a dar para reflotar el sistema financiero, pero me dijo que no pasaba nada y que tenía que ir igual", revelaba.

Por este motivo, la periodista tuvo que maquillarse "en el baño de un tugurio" e irse a la rueda de prensa: "No había sitio, me senté en el suelo y no entendía mi letra. Entonces acabó la rueda de prensa y tuve que entrar en directo".

Para finalizar la anécdota, Cristina aseguraba que quién la conoce bien supo que estaba "un poco espesa", pero afortunadamente de puertas para fuera no se notó.