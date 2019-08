Cristina Pedroche celebra como "elastigirl" su fichaje por 'El Hormiguero 3.0'

El programa de Pablo Motos, El Hormiguero 3.0, regresa a Antena 3 para vivir un nueva e intensa temporada, de la que ya supimos algunas cositas, como que volvería a estar Will Smith, o que Pablo López será el primer invitado, pero el bombazo que nos quedaba por saber es que... ¡Cristina Pedroche también formará parte del equipazo del programa!

El programa producido por Atresmedia TV en colaboración con 7 y Acción, vuelve a Antena 3 el lunes 2 de septiembre a partir de las 21:45h, y lo hace con grandes novedades y sorpresas, y estrenando colaboradores de lujo como Cristina Pedroche o Antonio Resines.

Nuevos colaboradores en El Hormiguero: Cristina Pedroche, Antonio Resines y mucho más / antena3.com

La presentadora y colaboradora, no ha dudado en celebrar la noticia en sus redes sociales, compartiendo una imagen de cuando estuvo en el plató de 'El Hormiguero 3.0', y nos dejó a todos con la boca abierta con una exhibición de elasticidad, ¡propia de la mismísima 'elastigirl'!

¡Recordamos cómo fue aquel momentazo!

El buen rollo entre Pedroche y Pablo Motos quedó patente en su última visita al programa, a la que acudió con su marido, el chef Dabiz Muñoz, ¡y ahora podremos verles juntos cada semana! Y nos sorprenderá con una sección, ¡de cine!

CRISTINA PEDROCHE EN 'EL HORMIGUERO'

Dicen 'las malas lenguas', que La Guerra de las Galaxias, antes de ponerle la banda sonora, parecía una película de humor. En la sección de Pedroche, vamos a comprobar hasta qué punto la banda sonora influye en el resultado final de una película. Así, la colaboradora interpretará escenas míticas del cine. En lugar de la banda sonora original, la música la va a tocar un flautista principiante, que toca de oído y no se deja aconsejar... ¡Madre, madre, madre! ! ¡Yo no me lo pierdo!

LA FAMILIA DE 'EL HORMIGUERO', CRECE

A la familia de 'El Hormiguero 3.0' se unen este año como colaboradores, además de los citados Cristina Pedroche y Antonio Resines, Juan Peligros, el abuelo influencer y Suko. ¡Menuda temporada! ¡A por la decimocuarta!