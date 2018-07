Cristina Pedroche, a lo Miley Cyrus con su ‘Wrecking Ball’

Cristina Pedroche ha confesado ser una gran admiradora de Miley Cyrus . Por eso en El Hormiguero quisieron que la presentadora le hiciese su particular homenaje a la artista recreando el que probablemente es su videoclip más icónico, Wrecking Ball .

Cristina Pedroche ha sido la última invitada de El Hormiguero, donde estuvo hablando sobre las próximas Campanadas en Antena 3, que presentará junto a Alberto Chicote.

Además, Cristina explicó una anécdota sobre el desfile de Women's Secret, cuando se le acercó a Elsa Pataky y le dijo que era muy fan suya y de su marido; pero más de su cuñada Miley Cyrus. Por este motivo Pablo Motos le había preparado una sorpresa a la colaboradora de Zapeando, recreando el set del videoclip Wrecking Ball, el más famoso de Miley Cyrus.

Por si eres la única persona en el planeta que no ha visto a estas alturas este vídeo, Miley Cyrus aparecía desnuda sobre una enorme bola de demolición. Y no, Cristina Pedroche no tenía que desnudarse pero si que tenía que subirse, algo que le dio verdadero pánico tal como se puede ver al principio del vídeo.

Eso sí, una vez que le cogió el truquillo a eso de balancearse sobre la enorme bola, se lo pasó en grande e incluso se atrevió a sujetarse con tan sólo una pierna.