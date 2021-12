Cristina Pedroche teme que la decisión de Josie sobre su vestido para las Campanadas le condicione todo su 2022

La confesión de Cristina Pedroche sobre la propuesta de Josie para su look de Camapanadas: "Si lo hago, me va a condicionar todo 2022" // laSexta.com

Comienza la cuenta atrás para que se desvele el misterioso vestido de Cristina Pedroche para las campanadas de Fin de Año. Como si de una tradición navideña se tratase, pocos días antes del gran momento comienzan las apuestas: transparencias, flores, lentejuelas, peinados extravagantes... Cualquier opción es buena porque con Pedroche nunca se sabe. Se atreve a llevar casi cualquier cosa, por muy imposible que parezca. ¿Un armazón dorado? Sin problema. Con él recibió el 2019.

El vestido de Pedroche, sin terminar

A estas alturas podríamos pensar que Cristina Pedroche y su estilista habitual, Josie, ya tienen elegidos y pensados todos y cada uno de los detalles del look. No solo se trata de elegir el vestido. Peluquería, maquillaje, complementos y zapatos sin olvidar la capa que esconderá el enigmático traje hasta que llegue el gran momento.

Con algo de preocupación, a Josie no le quedaba más remedio que confesar en Zapeando que "faltan cosas". Pedroche, con el rostro compunjido, confirmaba que el avance del look está "por debajo del 75%". "Yo pensaba que a estas alturas estaríamos mejor", confesaba la presentadora.

Sin embargo, para Josie no hay tantas vueltas que darle. En su cabeza hay una opción que sería la más adecuada. "Yo lo tengo clarísimo, tengo una decisión muy clara", dice el experto en moda. Pero Pedroche no está muy convencida. Si acepta esa propuesta, su decisión podría condicionarle el 2022. "Eso me va a condicionar todo el año que viene", zanja.

¿De qué se tratará?, ¿pensará Cristina en teñirse el pelo de rubio?, ¿o quizás renunciará a la tradición de comerse las 12 uvas?

Los espectadores eligen el look de Dani Mateo

Los espectadores de Zapeando pueden votar a través de la página web cuál quieren que sea el traje con el que Dani Mateo de la bienvenida al 2022 desde laSexta. El programa ha dado tres opciones, todas con nombres muy peculiares: Agente 0.07, Bugs Dani o Tonton John.

Elige el vestuario de Dani Mateo para presentar las campanadas en laSexta // Zapeando

El look ganador no se desvelará hasta la misma noche del 31 de diciembre, donde se descubrirá si los espectadores le han hecho una jugarreta al presentador o si por el contrario le han dejado lucir las mejores galas. Puedes votar tu favorito aquí.