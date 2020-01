Cristina Pedroche deslumbra con un escultural vestido dorado en las Campanadas 2019

La presentadora y colaboradora de Zapeando, nos advirtió que este año nos quedaríamos de piedra. Y lo cierto es que de piedra no sé, pero desde luego sí de fibra de vidrio reciclada, el material escogido para este original (y con un puntito sostenible) diseño, obra del estilista y amigo de Pedroche, Josie Fernández-Pacheco.

Es el sexto año que Cristina Pedroche da las Campanadas, y la expectativa que genera en torno al vestido que lucirá, es cada vez mayor. La presentadora sabe cómo provocar y convocar al público en una noche en que la competencia es feroz.

Después del criticado diseño de la firma Tot-hom que lució en las Campanadas 2018 -inspirado en el que llevó Laetitia Casta para cerrar el desfile de Yves Saint Laurent para la primavera/verano del 1999-, y que dejó a la cadena de televisión un gran dato de audiencia, el listón estaba alto.

La presentadora ha 'aligerando' los diseños año tras año, con transparencias cada vez más extremas, hasta llegar a este citado vestido-bikini de la pasada Nochevieja, que generó muchas críticas, también por el debate entre si la elección de ese tipo de vestuario es realmente feminismo, o perpetuar la figura de la presentadora-florero. Así que pedroche ha decidido romper con todo, y dejarnos efectivamente de piedra (de carbono 😜), por su cambio de rumbo y la fuerza que desprende ese escultural diseño:

Como no podía ser de otra forma, su marido, el chef Dabiz Muñoz, brindó todo su apoyo a Pedroche tanto antes de las Campanadas, luciendo el diseño del año pasado (como viene siendo tradición); como in situ, publicando su beso de bienvenida del año, con potente mensaje incluido: "Una Diosa del futuro con esencias del pasado... Mi Diosa de Oro @cristipedroche tienes los Ovarios muy grandes, orgulloso de ti a puto morir!!! Talento, belleza y valentía!!!! La Pedro Forever and Ever!!!! Feliz año Cabrones !!!!!! 🔥❌⭕️🔥", escribía junto a la foto de ambos.

LA CAPA NEGRA QUE OCULTABA EL ORO

Como viene siendo una tradición -de los últimos años-, Cristina Pedroche apareció en un primer momento totalmente cubierta por una capa negra y largos guantes a juego, que ocultaban el espectacular diseño, obra del artista Jacinto de Manuel elaborada con fibra de vidrio reciclado, terminada artesanalmente con pan de oro, y acompañada por una cola de más de cinco metros, sujeta a una gargantilla de seda negra, y que recorre la parte frontal y trasera de la escultura.

"Me hace sentir más diosa que nunca, más empoderada que nunca", dijo al quitarse la capa para lucir este escultural diseño, titulado Venus MMXX ('Venus 2020' en números romanos), para el que Jacinto de Manuel llevaba trabajando desde julio, invirtiendo cerca de 650 horas de trabajo. El artista asegura que tuvo que hacer hasta ocho impresiones, para que coincidieran perfectamente las medidas del busto y torso de Pedroche, además de llevar a cabo un complejo proceso de tallado y modelado. Pero el resultado es espectacular:

Para completar el look, Pedroche lució un recogido con varias trenzas de raíz unidas en un moño, y maquillaje sobrio -para no restar importancia al vertido-, con unos marcados labios rojos.

INSPIRACIÓN MITOLÓGICA DEL VESTIDO

La obra del artista Jacinto de Manuel, está cargada de inspiración mitológica y referencias a la cultura antigua. Así, por ejemplo, el dorado haría referencia a la manzana dorada de la discordia de la diosa griega Eris (que acabaría provocando la Guerra de Troya); pero también al Kintsugi, un arte ancestral japonés que consiste en arreglar objetos -cerámicos- fracturados, con oro y metales preciosos.

MEMES TAMBIÉN MUY INSPIRADOS

La expectación era muy alta, y fuera lo que fuera, iba a haber un aluvión de memes en redes sociales. Y claro, con un diseño tan extremo, no tardaron en llenarse los timelines de comparaciones, algunas bastante graciosas, pero por suertemuy alejadas de los comentarios ofensivos del año pasado. Star Wars, la mítica Metrópolis, referencias a videojuegos, o incluso a Los Simpsons, Mago de Oz o Juego de Tronos, ¡el cachondeo está servido! 😂

POTENTE MENSAJE ECOLOGISTA Y DE APOYO A LAS MUJERES

En los instantes previos a dar las Campanadas 2019, la presentadora -que lucía un vestido elaborado en fibra de vidrio reciclada- aprovechó para lanzar un mensaje en defensa del medioambiente: "Ojalá en este año crezca la cultura de la sostenibilidad. No hay excusas para no reciclar, es posible empezar esta noche mismo".

Pero también tuvo un recuerdo de apoyo a las mujeres y en contra de la violencia machista: "Un año más me gustaría alzar mi voz contra la violencia de género. No puedo dejar de recordar a todas las mujeres que ya no están en 2019, mi corazón está con vosotras".

PASEO 'DESNUDA' POR LA PUERTA DEL SOL

Apenas un día antes de las campanadas, Cristina Pedroche 'desnudó' su sentido del humor por la Puerta del Sol, paseando mientras provocaba a los viandantes, y posando 'desnuda', para generar aún más expectación en torno al vestido que luciría por la noche, totalmente alejado de lo que nos tenía acostumbrados en las anteriores ediciones:

Como diría Dabiz Muñoz: "Tienes los Ovarios muy grandes", ¡bravo! 👏👏