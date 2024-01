La Dani, tras ganar el premio a Mejor Actor de Reparto en los Feroz: "Siento que esto es un reconocimiento a la pluma y a las raras"

La Dani nos ha regalado el momento más emotivo de la noche en los Premios Feroz 2024.

El actor, que se identifica como no binario, ha ganado el premio a Mejor Actor de Reparto por su papel protagonista en la película Te estoy amando locamente.

Tras recibir el premio, con muchos nervios, La Dani ha dado un emotivo discurso en el que ha puesto en el que no solo ha agradecido a sus amigos, familia y compañeros, también ha puesto en valor al colectivo LGTBIQ+, al que le ha dedicado este galardón.

"No quiero tirar por tierra mi trabajo como actriz, pero me siento un poco impostora si centrase mi discurso en mi gran trabajo actoral, yo no era actriz y aquí me ha traído ser yo misma, y no siempre he estado orgulloso de como era", ha comenzado diciendo, sincerándose con el público.

"En mi película a mi personaje le preguntan si le ha tocado un premio y él dice que sí, el premio de ser maricón, y siento que esto es un reconocimiento a todas las mariquitas, a todas las lesbianas, a la pluma, a las transexuales y a las raras", ha dicho, con mucha emoción.

La Dani ha culminado expresando su mayor deseo tras ganar este premio: "Me encantaría que esto se tradujese en trabajo y eso maricones, que la gente que hace cosas que me llaméis porque tengo muchas ganas de trabajar y de seguir aprendiendo"

Tras terminar, se ha llevado una gran ovación por sus importantes y sinceras palabras, además de lágrimas y alguna que otra risa por su naturalidad y desparpajo.