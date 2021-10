Daniel Craig: cómo empezó su carrera como actor, cuánto cobra y quién es su actual pareja

Te interesa El motivo por el que Daniel Craig prefiere regalar su herencia que dejársela a sus hijas

Daniel Craig, de 52 años, se despide de su papel de 007 por la puerta grande. El agente secreto más famoso de la ficción realizará su última aparición en No time to die, que se estrenará en España el próximo 12 de noviembre de 2021.

Tras haber realizado trabajos como Casino Royale, Quantun of Solace, Skyfall y Spectre, Craig volverá a mostrarse ante las cámaras con un perfil más rudo. Para esta nueva aventura, el agente secreto ha realizado una preparación física bastante más intensa, que se ha convertido en una parte fundamental de todo el proceso. Ahora bien, ¿Cómo fueron sus primeros pasos bajo los focos?

Comienzos como actor

David Craig se sintió atraído por el cine cuando, siendo tan solo un niño, se matriculó en la Escuela Dramática de Calday Grange. Acto seguido, con 16 años, se trasladó a Londres para asistir al Teatro Juvenil Nacional y poco después, consiguió entrar en la Escuela Guidlhall de Música y Drama.

Su primera oportunidad en la gran pantalla llegó en 1992 con The power of one y a partir de este momento, comenzó a intervenir en muchas piezas de cine y de televisión.

Sin embargo, su salto al estrellato internacional se produjo cuando fue seleccionado para hacer del nuevo James Bond en la película Casino Royale en el año 2006 y, dos años después, repitió personaje en Quantum Of Solace. Su tercera participación como agente 007 fue en Skyfall (2012) y, en el año 2015, protagonizó Spectre.

Además de gozar de gran prestigio internacional, Craig se ha convertido en el actor mejor pagado del mundo. ¿Cuánto cobra el James Bond del siglo XXI?

Daniel Craig, el tercer James Bond que más veces hemos visto en nuestras pantallas // Agencias

El actor mejor pagado del mundo

En agosto de 2021 Daniel Craig se convirtió en nada más y nada menos que el actor mejor pagado del mundo. Esto se debe a su reciente contrato con Netflix para rodar dos secuelas de Knives Out, que le reportarán la suma de 100 millones de dólares, desbancando así a Dwayne Johnson, director de esta misma película, y a otras personalidades como Will Smith, Denzel Washington y Leonardo DiCaprio.

La primera parte de Knives Out tuvo un estreno en cines muy aplaudido en la taquilla y crítica. Ahora, las partes dos y tres serán exclusivas de Netflix después de que la plataforma haya pagado 450 millones de dólares para que Johnson volviese a escribir y dirigir la grabación de ambas secuelas.

Rachel Weisz: actual pareja de Daniel Craig

A pesar de que muchas adoran a distancia al excelente actor y galán británico, el agente 007 ya tiene una chica Bond. Desde hace unos años, su esposa, Rachel Weisz, siempre ha estado a su lado dándole todo su apoyo y acompañándole en sus mejores momentos. ¿Todavía no conoces su historia de amor?

Rachel Weisz es la actual pareja de Daniel Craig // Getty Images

Es un hecho poco conocido que Craig lleva casado diez años con la ganadora del Óscar a la mejor actriz de reparto en el año 2006, Rachel Weisz. Sin embargo, su relación se inició mucho antes de convertirse en personajes públicos, de hecho, se conocen desde la universidad.

Trabajaron juntos por primera vez en una obra de teatro Los grandes horizontes, aunque mientras eran adolescentes, no tuvieron ninguna relación amorosa. A medida que sus carreras comenzaron a despegar, sus caminos se separaron y cada uno encontró el éxito, tanto en el trabajo como en el amor.

Años después, sus caminos se cruzaron de nuevo cuando fueron elegidos para interpretar a un matrimonio en el thriller Dream House, en 2011. Este momento coincidió con el fin de ambos con sus respectivas parejas. Por aquel entonces, Weisz mantenía un romance de nueve años con Darren Aronofsky, y Craig mantenía un compromiso con Satsuki Mitchell.

Fue en la grabación de esta película cuando los actores comenzaron a explorar sentimientos más profundos. En una entrevista de 2012 para Marie Claire, Craig habló sobre su relación con su actual esposa: "Nunca pensé que me casaría", confesó.

"No fue una ambición mía. Fue todo lo contrario. No podía relacionarme con las comedias románticas; el matrimonio parece ser el objetivo de ellas", continuó antes de concluir: "Entonces sucedió, felizmente, en un momento más maduro".

Por su parte, Weisz también se pronunció al respecto: “Estoy muy feliz de estar casada, muy, muy feliz. Me encanta ser la Sra. Craig. Soy la Sra. Craig en mis talonarios de cheques y pasaportes y esas cosas".

Sin embargo, la boda de la pareja fue un gran secreto. Se trata de una de las parejas más privadas de Hollywood y esta es una de las claves del éxito en su matrimonio. Su principal prioridad es su hija, a quien le dieron la bienvenida en el año 2018 y a quien han mantenido completamente apartada del público y de los focos. Sin embargo, ¿Tiene el actor más hijos?

Hijos de Daniel Craig

Además de su hija menor de dos años con Weisz, Daniel Craig tiene una hija de veintiséis años: Ella Craig. Se trata de su primogénita, que tuvo con su primera esposa Fiona Loudon, actriz escocesa muy conocida dentro del ámbito cinematográfico.

También, su actual pareja, Rachel Weisz, tiene un hijo, Henry Aronofsky, junto al director Darren Aronofsky.

Ambos, parecen estar totalmente de acuerdo con el feliz amor existente entre sus padres. De hecho, cuando la pareja se casó, Henry y Ella fueron dos de los cuatro únicos invitados a su boda secreta.