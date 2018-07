David (Keunam) Bisbal y Chenoa (Victoria Sunsiray) cantan 'Escondidos' en 'Tu Cara No Me Suena Todavía'

EN EL CAMERINO

Durante la última gala de Tu Cara No Me Suena Todavía, Keunam imitó a David Bisbal y Victoria Sunsiray a Chenoa. Era evidente que tenían que protagonizar uno de los momentos del programa, pero realmente el esperado reencuentro pasó fuera de cámaras, en el camerino, donde los concursantes cantaron Escondidos, el tema que unió a los ex triunfitos hace quince años.