Despiden a la actriz de 'The Mandalorian' Gina Carano por comparar a los republicanos con los judíos de la Alemania nazi

Gina Carano llevaba tiempo haciendo comentarios 'políticamente incorrectos'. Sin embargo, la última publicación de la actriz de ' The Mandalorian ' comparando a los republicanos con los judíos en el holocausto nazi , ha ido demasiado lejos.

Gina Carano en 'The Mandalorian' / Disney

No es la primera vez que Gina Carano -que interpreta a Cara Dune en la exitosa serie de Disney+, 'The Mandalorian'-, publica en sus redes sociales comentarios comprometidos. Abiertamente negacionista y contraria al uso de mascarillas, Gina llegó a apoyar el asalto al Capitolio en Estados Unidos, o afirmar que Jeffrey Epstein no se había suicidado.

Ahora, Carano ha cruzado una línea roja que los usuarios de redes sociales y fans de la serie no le han perdonado, al comparar a los republicanos de hoy en día en los Estados Unidos con los judíos en la Alemania nazi.

En concreto, la actriz compartió una imagen en la que se podía leer: "Debido a que la historia se edita, la mayoría de la gente hoy en día no se da cuenta de que para llegar al punto en que los soldados nazis pudieran arrestar fácilmente a miles de judíos el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿En qué se diferencia eso a odiar a alguien por sus opiniones políticas?".

Aunque borró rápidamente la publicación de sus redes sociales tras las críticas recibidas, fueron muchos los que hicieron captura de su Instagram para compartirlo citando a LucasFilm y a Disney, pidiendo el despido de la actriz que interpreta a Cara Dune, bajo el hashtag #FireGinaGarano.

LUCASFILM CONFIRMA EL DESPIDO DE GINA CARANO DE 'THE MANDALORIAN'

"Han estado buscando una razón para despedirla durante dos meses y hoy fue la gota que colmó el vaso", aseguraba una fuente cercana a Lucasfilm. Sin duda, Carano ha ido demasiado lejos para una empresa y un sello que lleva años luchando por ser el referente del cine y el entretenimiento familiar.

"Gina Carano ha dejado de estar contratada por Lucasfilm y no hay planes de que lo esté en el futuro", aseguraba un portavoz de la compañía en un comunicado.

"Sus publicaciones en las redes sociales denigrando a las personas por su identidad cultural y religiosa son aborrecibles e inaceptables", continuaba diciendo.

Gina Carano llegó a decir que "los judíos fueron golpeados en las calles, no por los soldados nazis, sino por sus vecinos… incluso por niños", al hablar de lo que considera el ambiente que se está generando en Estados Unidos en torno a los republicanos.

El personaje de la marshal Cara Dune es uno de los más queridos de la serie 'The Mandalorian', hasta el punto de que Lucasfilm planeaba dedicarle una serie propia en [[LINK:INTERNO|||News|||60100daa7ed1a882c3562291|||Disney+]].

Pero ahora, a pesar de que varios ejecutivos de Disney intentaron revertir la decisión de Lucasfilm, la actriz se queda fuera de la serie y del spin-off 'Rangers of the New Republic', y ya se estaría buscando a quien será su sustituta.

#FIREGINACARANO VS #CANCELDISNEYPLUS

El hashtag #FireGinaCarano corrió como la pólvora por Twitter, mientras miles de usuarios citaban a Lucasfilm y Disney para que tomaran cartas en el asunto, tras las polémicas publicaciones de Gina Carano.

Tanta fue la presión, que Lucasfilm se vio obligado a anunciar el cese de la actriz. Rápidamente, los seguidores de Donald Trump contraatacaron con el hashtag #CancelDisneyPlus.

Ahora, Disney podría tener que enfrentarse a la cancelación masiva de los suscriptores de la plataforma. Los fans de la actriz ya han anunciado que se darán de baja del servicio, a lo que se suman muchos republicanos que también se han manifestado en redes en contra de esta decisión.

Recordemos que 'The Mandalorian' debutó en Disney+ en noviembre del 2019 y es la serie más vista de la plataforma, con tercera temporada confirmada.

