El libro de Boba Fett, Obi-Wan Kenoby, Ahsoka: repaso a la cronología de películas y spin-offs de Star Wars

Star Wars y su universo cinematográfico se expanden. La historia que George Lucas creaba con Luke Skywalker y Darth Vader para una trilogía de películas allá por el 1977 ha aumentado considerablemente en las últimas décadas. Más aún después de anunciar Disney a principios de diciembre una infinidad de nuevos proyectos sobre el universo para los próximos años.

La esperada serie individual de Obi-Wan Kenobi, junto con el Darth Vader de Hayden Christensen, el spin-off de Boba Fett, la serie de Ahsoka, The Acolyte… Muchos han sido los títulos anunciados por la compañía. Sin embargo ¿cómo encajaran todas estas nuevas historias dentro de la cronología de la saga?

Durante los últimos días, Disney ha ido confirmando, poco a poco, información muy reveladora sobre el espacio temporal en el que se situarán sus tan esperadas series y spin-offs. Algo que ha llevado a los más fans de Star Wars a desarrollar de forma completa la línea cronológica de la saga y que nosotros vamos a tratar de explicar a continuación.

1º La era dorada de La República

El inicio del espacio cronológico de Star Wars comenzaría para todos alrededor de los 200 años antes del nacimiento de Anakin Skywalker y del Episodio I de las precuelas. Durante estos años, La República viviría su gran momento de esplendor en la galaxia y la Orden Jedi se encontraría en su máximo apogeo, teniendo en sus filas a decenas de miles de Jedi a su servicio. En esta época de la historia se enmarcarían las nuevas series The High Republic y The Acolyte.

La primera, en donde se desarrollaría esa época de oro Jedi y política en la Galaxia; y la segunda, desarrollando la rama más oscura de la fuerza y la orden de los Sith, que -según han anunciado- podría desarrollarse aproximadamente 50 años antes de los acontecimientos del Episodio I. Algo que deja abierta la posibilidad a contar la historia del emperador Palpatine (Darth Sidious) con su maestro Darth Plagueis, considerado como el Sith más sabio de todos los tiempos.

2º La caída de los Jedi y las Guerras Clone

La segunda parte del espacio cronológico de Star Wars se centra en la caída de la Orden Jedi y de la República y en el alzamiento del Imperio Galáctico. La historia comenzaría con el Episodio I, con el descubrimiento de Anakin Skywalker y acabaría con el Episodio III con la Venganza de los Sith y el fin de la Orden Jedi. Un espacio de tiempo del que disponemos de mucho contenido por la existencia de las tres precuelas originales de la saga y por la serie de animación de Star Wars: The Clone Wars.

3º La época del Imperio

Esta nueva etapa de la historia comenzaría tras los acontecimientos ocurridos en el Episodio III de las precuelas. La república ha sido convertida en un Imperio Galáctico gobernado por el Emperador Palpatine junto con su aprendiz, Anakin Skywalker, ahora convertido en Darth Vader. En este periodo de tiempo, Disney a anunciado varios proyectos:

- El primero de ellos es Bad Batch (La Remesa Mala): un spin-off de la serie de animación The Clone Wars que contará la historia del grupo de clones ‘defectuosos’ que conocimos en la última temporada y que ahora se encontrarán al servicio del Imperio Galáctico.

- La serie Obi-Wan Kenobi, con el regreso de Ewan McGregor como Obi-Wan, y el de Hyden Christensen como Darth Vader y Anakin Skywalker. La acción se desarrollará 10 años después de los últimos acontecimientos del Episodio III.

Y, por último, en este espacio cronológico se situarán las series anunciadas de Andor y Lando. El primero, aún sin especificar del todo, contará la vida de uno de los protagonistas de Rogue One dentro de la Alianza Rebelde antes de su aparición en ella, y la segunda continuará la historia de Lando Calrissian después de su aparición en la película individual de Han Solo. Dos películas que también forman parte de esta línea cronológica, todas ellas situadas en el tiempo antes de la película principal de Star Wars, Una nueva esperanza.

4º La rebelión

En esta parte de la historia es donde comenzó Star Wars y donde se localizan las tres películas originales (Episodio IV, V y VI). Narra la historia de cómo la rebelión lucha contra el Imperio Galáctico hasta la destrucción del mismo en el Episodio VI. Comenzaría con la serie de animación de Rebels, con la película de Rogue One -antes de Episodio IV- hasta finalizar con la última de las películas originales y la muerte de Palpatine y Darth Vader en El retorno del Jedi.

En esta parte de la historia, Disney ha presentado el proyecto individual de Visions. Una serie de animación y de anime de la que se conoce muy poco pero que se ha confirmado que desarrollará en esta parte de la historia de Star Wars.

5º Nueva República

Tras los acontecimientos del Episodio VI, vuelve a ser restaurada la República en la Galaxia. La que fuera la Alianza Rebelde sigue luchando por acabar con los últimos restos del Imperio Galáctico mientras estos siguen intentando hacerse de nuevo con el poder del universo.

En esta parte de la historia es donde se sitúa la serie de éxito de Star Wars que se ha convertido en un fenómeno mundial: The Mandalorian y donde se localizarán los tres spin-off que han salido de ella: Ahsoka, la serie individual de Boba Fett, y The Rangers of The New Republic. También se llevará a cabo -aún por confirmar antes o después de The Mandalorian- la película individual de la franquicia anunciada: Rogue Squadrons.

6º Alzamiento de la Primera Orden

Por último, dentro del espacio cinematográfico y de la historia de Star Wars se encuentra el alzamiento de la Primera Orden y, de nuevo, la destrucción de la República. En este periodo de tiempo los últimos resquicios del Imperio Galáxico vuelven a coger fuerza y, con una nueva arma de destrucción masiva, logran destruir los planetas principales de la Nueva República en instaurar un nuevo régimen conocido como la Primera Orden.

Todo esto forma parte de la historia de las últimas películas y secuelas de la saga, los Episodios VII, VIII y IX, que finalizan, de nuevo, con la resurrección de Palpatine y con su destrucción junto con la Primera Orden a manos de la Rebelión.